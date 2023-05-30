جدول مباريات اليوم الأربعاء 31 مايو 2023 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء 31 مايو 2023 في البطولات العالمية والمباريات الودية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم Goal النسخة العربية مباريات هذا اليوم الكروي الذي سنتابع فيه القليل من المباريات، ولكن كعادة كرة القدم ومتابعيها، فهم عاشقون لكرة القدم وفي القليل يكمن الكثير، خاصة في الرمق الأخير من المواسم الكروية، والتي قد تقلب مباراة صغيرة موازين فريق آخر، ما بين صدارة الدوري للهروب من الهبوط، للصعود للبطولات القارية.

ونبدأ حديثنا عن مباريات اليوم الأربعاء 31 مايو 2023 بمباريات دوري روشن السعودي، حيث سنتابع مباريات الجولة 30 والأخيرة من الموسم، حيث يلتقي الاتحاد بطل الدوري بفريق الطائي، بينما يواجه الهلال الرائد، والنصر ضد الفتح.

كما سنتابع أيضاً مباريات الجولة 30 من الدوري المصري الممتاز، حيث يلتقي البنك الأهلي بالداخلية، بينما يحل الإسماعيلي ضيفاً على المقاولون العرب، بالإضافة لمتابعتنا لنهائي الدوري الاوروبي بين إشبيلية وروما.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 31 مايو 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأربعاء 31 مايو 2023 "31-5-2023"

دوري روشن السعودي - الجولة الأخيرة

المباراة الموعد القناة الناقلة الهلال - الرائد 21:00 السعودية ومصر SSC النصر - الفتح 21:00 السعودية ومصر SSC الاتحاد - الطائي 21:00 السعودية ومصر SSC الخليج - أبها 21:00 السعودية ومصر SSC الوحدة - الفيحاء 21:00 السعودية ومصر SSC التعاون - الباطن 21:00 السعودية ومصر SSC ضمك - الشباب 21:00 السعودية ومصر SSC العدالة - الاتفاق 21:00 السعودية ومصر SSC

الدوري الأوروبي - النهائي

المباراة الموعد القناة الناقلة إشبيلية - روما 22:00 السعودية ومصر beIN Sports 1 HD Premium

الدوري المصري - الجولة 30

من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟ كريم بنزيما

إرلينج هالاند

هاري كين

روبرت ليفاندوفسكي

كيليان مبابي

فيكتور أوسيمين 779465 الأصوات شكرًا للتصويت. سيتم مشاركة النتائج قريبًا. من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟ 32% كريم بنزيما

36% إرلينج هالاند

4% هاري كين

11% روبرت ليفاندوفسكي

11% كيليان مبابي

6% فيكتور أوسيمين 779465 الأصوات