جدول مباريات اليوم الأربعاء 31 مايو 2023 والقنوات الناقلة

يستعرض معكم Goal النسخة العربية مباريات هذا اليوم الكروي الذي سنتابع فيه القليل من المباريات، ولكن كعادة كرة القدم ومتابعيها، فهم عاشقون لكرة القدم وفي القليل يكمن الكثير، خاصة في الرمق الأخير من المواسم الكروية، والتي قد تقلب مباراة صغيرة موازين فريق آخر، ما بين صدارة الدوري للهروب من الهبوط، للصعود للبطولات القارية.
ونبدأ حديثنا عن مباريات اليوم الأربعاء 31 مايو 2023 بمباريات دوري روشن السعودي، حيث سنتابع مباريات الجولة 30 والأخيرة من الموسم، حيث يلتقي الاتحاد بطل الدوري بفريق الطائي، بينما يواجه الهلال الرائد، والنصر ضد الفتح.
كما سنتابع أيضاً مباريات الجولة 30 من الدوري المصري الممتاز، حيث يلتقي البنك الأهلي بالداخلية، بينما يحل الإسماعيلي ضيفاً على المقاولون العرب، بالإضافة لمتابعتنا لنهائي الدوري الاوروبي بين إشبيلية وروما.
جدول مباريات اليوم الأربعاء 31 مايو 2023 "31-5-2023"
دوري روشن السعودي - الجولة الأخيرة
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|الهلال - الرائد
|21:00 السعودية ومصر
|SSC
|النصر - الفتح
|21:00 السعودية ومصر
|SSC
|الاتحاد - الطائي
|21:00 السعودية ومصر
|SSC
|الخليج - أبها
|21:00 السعودية ومصر
|SSC
|الوحدة - الفيحاء
|21:00 السعودية ومصر
|SSC
|التعاون - الباطن
|21:00 السعودية ومصر
|SSC
|ضمك - الشباب
|21:00 السعودية ومصر
|SSC
|العدالة - الاتفاق
|21:00 السعودية ومصر
|SSC
الدوري الأوروبي - النهائي
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|إشبيلية - روما
|22:00 السعودية ومصر
|beIN Sports 1 HD Premium
الدوري المصري - الجولة 30
من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟
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من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|البنك الأهلي - الداخلية
|19:00 مصر والسعودية
|OnTime Sports 1
|المقاولون العرب - الإسماعيلي
|21:30 مصر والسعودية
|OnTime Sports 1