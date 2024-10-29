تعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..
يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه مباريات قوية في المسابقات المختلفة، في كبرى البطولات الأوروبية.
ونسرد لكم مباريات اليوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024 حيث تستمر مواجهات دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين، والتي نتابع فيها مباراة الجبلين والاتفاق.
كما نتابع دور الـ16 من كأس الرابطة الإنجليزية، والتي يواجه فيها ليفربول فريق برايتون قبل أن يلتقي مانشستر سيتي وتوتنهام، وكذلك نتابع افتتاح الموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز بمواجهة حرس الحدود ضد سموحة، بالاضافة إلى مباريات دوري يلو السعودي.
وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024 والقنوات الناقلة.
كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024؟
إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD TV، وذلك على مستوى كأس الرابطة الإنجليزية، كوبا ليبرتادوريس ودوري أبطال آسيا 2.
كما يمكنك متابعة قنوات SSC عبر شاهد VIP، وذلك على مستوى مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين.
وإن كنت ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.
جدول مباريات اليوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024 "30-10-2024"
كأس خادم الحرمين الشريفين - دور الـ16
كأس الرابطة الإنجليزية - دور الـ16
كوبا ليبرتادوريس - نصف النهائي
دوري أبطال آسيا 2 - الجولة 2
الدوري الإيطالي - الجولة العاشرة
الدوري المصري - الجولة الأولى
دوري يلو السعودي - الجولة الثامنة
كأس ألمانيا - الدور الثاني