جدول مباريات اليوم الأربعاء 30 أغسطس 2023 والقنوات الناقلة

أحمد جمال
Chelsea 08252023(C)Getty Images
دوري أبطال أوروبابي إس في آيندهوفن vs رينجرزتشيلسي vs ويمبلدونكأس رابطة الدوري الإنجليزيبي إس في آيندهوفنرينجرزكوبنهاجن vs راكوف تشانستوخوفاكوبنهاجنراكوف تشانستوخوفاأيك أثينا vs أنتويربأيك أثيناأنتويربدونكاستر روفرز vs إيفرتونإيفرتوندونكاستر روفرزتشيلسيويمبلدونشيفيلد vs لينكولن سيتيشيفيلدلينكولن سيتي

تعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء 30 أغسطس 2023 في البطولات العالمية والعربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه القليل من المباريات ولكنها ستكون مباريات حاسمة وهامة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأربعاء 30 أغسطس 2023 حيث نتابع مباريات تحديد المتأهلين لمجموعات دوري أبطال أوروبا 2023-2024، حيث يلتقي كوبنهاجن وراكوف، بينما يتواجه بي إس في آيندهوفن بجلاسكو رينجرز.

كما سنتابع مباريات ضمن كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، حيث يلتقي تشيلي ضد ويمبلدون، ودونكاستر روفرز ضد إيفرتون.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 30 أغسطس 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأربعاء 30 أغسطس 2023 "30-08-2023"

دوري أبطال أوروبا - تحديد المتأهل لدور المجموعات

المباراةالموعدالقناة الناقلة
كوبنهاجن - راكوف22:00 مصر والسعودية-
بس إس في آندهوفن - جلاسكو رينجرز22:00 مصر والسعودية-
آيك أثينا - رويال أنتوبرب22:00 مصر والسعودية-

كأس رابطة المحترفين الإنجليزية - الدور الثاني من التصفيات التأهيلية

المباراةالموعدالقناة الناقلة
تشيلسي - ومبلدون21:45 مصر والسعودية-
شيفيلد يونايتد - لينكولن سيتي21:45 مصر والسعودية-
دونكاستر روفرز - إيفرتون21:45 مصر والسعودية-

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