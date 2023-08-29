تعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء 30 أغسطس 2023 في البطولات العالمية والعربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه القليل من المباريات ولكنها ستكون مباريات حاسمة وهامة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأربعاء 30 أغسطس 2023 حيث نتابع مباريات تحديد المتأهلين لمجموعات دوري أبطال أوروبا 2023-2024، حيث يلتقي كوبنهاجن وراكوف، بينما يتواجه بي إس في آيندهوفن بجلاسكو رينجرز.

كما سنتابع مباريات ضمن كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، حيث يلتقي تشيلي ضد ويمبلدون، ودونكاستر روفرز ضد إيفرتون.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 30 أغسطس 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأربعاء 30 أغسطس 2023 "30-08-2023"

دوري أبطال أوروبا - تحديد المتأهل لدور المجموعات

المباراة الموعد القناة الناقلة كوبنهاجن - راكوف 22:00 مصر والسعودية - بس إس في آندهوفن - جلاسكو رينجرز 22:00 مصر والسعودية - آيك أثينا - رويال أنتوبرب 22:00 مصر والسعودية -

كأس رابطة المحترفين الإنجليزية - الدور الثاني من التصفيات التأهيلية