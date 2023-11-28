جدول مباريات اليوم الأربعاء 29 نوفمبر 2023 والقنوات الناقلة والمعلقين

أحمد جمال
Bellingham Napoli Real Madrid Champions League 2023-24Getty Images
دوري أبطال أوروبادوري أبطال آسياريال مدريد v نابوليريال مدريدنابوليغلطة سراي v مانشستر يونايتدغلطة سرايمانشستر يونايتدبايرن ميونخ v كوبنهاجنبايرن ميونخكوبنهاجنأرسنال v لينسأرسناللينسبنفيكا v إنتر ميلانبنفيكاإنتر ميلانإشبيلية v بي إس في آيندهوفنإشبيليةبي إس في آيندهوفنسبورتينغ براغا v يونيون برلينسبورتينغ براغايونيون برلينريال سوسيداد v سالزبورغريال سوسيدادسالزبورغريال مايوركا v قادشريال مايوركاقادشالدوري الإسباني - لا ليجافيوتشر v الزمالكفيوتشرالزمالكالدوري المصري الممتازالجبلين v الجندلالجبلينالجندلدوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى السعوديالعروبة v النجمةالعروبةالنجمةالعدالة v الباطنالعدالةالباطنأوراوا ريدز v ووهان ثري تاونزأوراوا ريدزووهان ثري تاونزفينتفوريت كوفو v ميلبون سيتيفينتفوريت كوفوميلبون سيتي

تعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء 29 نوفمبر 2023 في البطولات العالمية والعربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات المهمة والحماسية، خاصة في وجود دوري الأبطال الأوروبي والآسيوي الذي يشتعل حماس في مرحلة المجموعات.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأربعاء 29 نوفمبر 2023 حيث نستكمل الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا 2023-2024، والتي سنشاهد فيها أكثر من مباراة هامة، نبدأها بمواجهة ريال مدريد ونابولي وهي من أقوى لقاءات اليوم، على الرغم من تأهل الملكي رسمياً للدور القادم،

بينما يحل مانشستر يونايتد ضيفاً على جلطة سراي ضمن مجموعة صعبة يتنافسوا فيها رفقة كوبنهاجن على الوصافة، والتي يُصعب فيها على الأخير المشوار نظراً لمواجهته بايرن ميونخ متصدر المجموعة، كما سنتابع مباراة آرسنال ضد لانس، والتي يحتاج فيها الجانرز للفوز ليحجز مقعده من التأهل بغض النظر عن الجولة الأخيرة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

كما سنتابع مباريات دوري أبطال آسيا 2023-2024، وعلى الخصوص مباريات الجولة الخامسة للقسم الشرقي، والتي ستكون أهمها مباراة أوراوا ريد دياموندز ضد ووهان ثري تاونس، بالإضافة إلى متابعتنا لمباراة وحيدة ضمن الدوري الإسباني، ولقاء الزمالك وفيوتشر في الدوري المصري الممتاز.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 29 نوفمبر 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأربعاء 29 نوفمبر 2023 "29-11-2023"

دوري أبطال أوروبا - الجولة الخامسة

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المباراةالموعدمعلق المباراةالقناة الناقلة
جلطة سراي - مانشستر يونايتد19:45 مصر، 20:45 السعوديةخليل البلوشيbeIN Sports HD 2
إشبيلية - آيندهوفن19:45 مصر، 20:45 السعوديةنوفل باشيbeIN Sports HD 3
بايرن ميونخ - كوبنهاجن22:00 مصر، 23:00 السعوديةخالد الحديbeIN Sports HD 3
آرسنال - لانس22:00 مصر، 23:00 السعوديةحفيظ دراجيbeIN Sports HD 2
ريال مدريد - نابولي22:00 مصر، 23:00 السعوديةعصام الشواليbeIN Sports HD 1
سبورتينج براجا - أونيون برلين22:00 مصر، 23:00 السعوديةباسم الزيرbeIN Sports HD 6
بنفيكا - إنتر22:00 مصر، 23:00 السعوديةأحمد البلوشيbeIN Sports HD 4
ريال سوسييداد - سالزبورج22:00 مصر، 23:00 السعوديةعامر الخوذيريbeIN Sports HD 5

دوري أبطال آسيا - الجولة 5

المباراةالموعدمعلق المباراةالقناة الناقلة
بوهانج ستيلرز - هانوي إف سي12:00 السعودية 13:00 الإماراتعبدالعزيز السبرSSC Extra 1 HD
أوراوا ريد دياموندز - ووهان ثري تاونس13:00 السعودية 14:00 الإماراتأحمد النفيسةSSC SPORT 1 HD
فنتفوريت كوفو - ميلبورن سيتي13:00 السعودية 14:00 الإماراتعائد العصيميSSC Extra 3 HD
كيتشي - جيونبوك13:00 السعودية 14:00 الإماراتفهد عريشيSSC Extra 2 HD
تشجيانج بروفيشنال إف سي - بوريرام يونايتد15:00 السعودية 16:00 الإماراتعبد العزيز الزيدSSC SPORT 1 HD
بانكوك يونايتد - ليون سيتي17:00 السعودية 18:00 الإماراتفهد الدريبيSSC SPORT 1 HD

الدوري الإسباني - الجولة 13

المباراةالموعدمعلق المباراةالقناة الناقلة
ريال مايوركا - قادش22:00 مصر، 23:00 السعوديةعادل خلوbeIN Sports HD 9

الدوري المصري - الجولة 7

المباراةالموعدمعلق المباراةالقناة الناقلة
فيوتشر - الزمالك20:00 مصر، 21:00 السعوديةطارق الأدورOnTime Sports 1

دوري يلو السعودي - الجولة 11

المباراةالموعدمعلق المباراةالقناة الناقلة
العروبة - النجمة15:20 السعودية، 14:20 مصرمحمد النعميالسعودية الرياضية 3
الجبلين - الجندل15:20 السعودية، 14:20 مصرمشعل الشمريالسعودية الرياضية 2
العدالة - الباطن17:30 السعودية، 16:30 مصرمحمد البخيتانالسعودية الرياضية 1

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