جدول مباريات اليوم الأربعاء 29 مارس 2023 والقنوات الناقلة

أحمد جمال
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Lionel Messi Argentina(C)Getty Images
تصفيات كأس أمم افريقياالأرجنتين vs كوراساوموريتانيا vs الكونغو الديمقراطيةموريتانيارواندا vs بينينالأرجنتينبينينكوراساورواندامباريات وديةالكونغو الديمقراطية

تعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء 29 مارس 2023 في البطولات العالمية والمباريات الودية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

نتابع من جديد أهم المباريات الخاصة بالمنتخبات بعد أن توقفت الدوريات الكبرى والدوريات العربية بسبب التوقف الدولي، وعلى الرغم من عدم توقف الإثارة حيث نتابع مبارايات هامة وقوية في بطولة تصفيات أمم أوروبا وتصفيات كأس أمم أفريقا، إلا أننا سنكون مع يوم خالي من المباريات الهامة، حيث سنتابع ثلاث مباريات فقط اليوم.

لذا نستعرض معكم مباريات اليوم الأربعاء 29 مارس 2023، والتي نبدأها بمباريات التصفيات أمم أفريقيا، حيث يلتقي منتخب موريتانيا ومنتخب جمهورية الكونغو ضمن الجولة الرابعة من المجموعة التاسعة، بينما يلتقي منتخب رواندا بمنتخب بنين.

كما سنكون على موعد مع عشاق التانجو الأرجنتينية، حيث يخوض منتخب الأرجنتين مباراة ودية ضد كوراساو بمشاركة الأسطورة ليونيل ميسي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 29 مارس 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأربعاء 29 مارس 2023 "29-3-2023"

تصفيات كأس أمم أفريقيا - دور المجموعات (الجولة الرابعة)

المباراةالموعدالقناة الناقلة
موريتانيا - جمهورية الكونغو00:00 مصر، 01:00 السعوديةbeIN Sports HD 3
رواندا - بنين15:00 مصر، 16:00 السعودية

مباريات دولية ودية - منتخبات

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المباراةالموعدالقناة الناقلة
الأرجنتين - كوراساو00:30 مصر، 01:30 السعودية
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