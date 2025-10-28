تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
أحمد جمال

جدول مباريات اليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025، حيث نتابع مواجهات ضمن الدوري الفرنسي والإيطالي، بالاضافة إلى المواجهات القوية التي سنتابعها في كأس الرابطة الإنجليزية، والتي أبرزها لقاء آرسنال وبرايتون، مانشستر سيتي وسوانزي، وليفربول في مواجهة كريستال بالاس.

كما نتابع الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا 2، بينما يخوض بايرن ميونخ مباراة هامة ضد كولن في الدور الثاني من كأس ألمانيا، وفي الدوري المصري نتابع الأهلي وبتروجيت ضمن مواجهات الجولة الثانية عشرة، بالاضافة إلى مباريات دوري يلو السعودي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025؟

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الفرنسي وكأس الرابطة الإنجليزية على تطبيق "TOD".

كما أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباريات دوري يلو السعودي عبر الإنترنت.

لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد

لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون

جدول مباريات اليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025 "29-10-2025"

الدوري الفرنسي - الجولة العاشرة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
لوريان - باريس سان جيرمان21:00 السعودية، 22:00 الإماراتbeIN SPORTS 1عامر الخوذيري
ميتز - لانس21:00 السعودية، 22:00 الإماراتbeIN SPORTS 4باسم الزير
نيس - ليل21:00 السعودية، 22:00 الإماراتbeIN Xtra 1أحمد عبده
لوهافر - بريست21:00 السعودية، 22:00 الإماراتbeIN Xtra 2محمد السعدي
مارسيليا - أنجيه23:05 السعودية، 00:05 الإماراتbeIN Xtra 1عبد الله الغامدي
نانت - موناكو23:05 السعودية، 00:05 الإماراتbeIN Xtra 2نوفل باشي
ستراسبورج - أوكسير23:05 السعودية، 00:05 الإماراتbeIN Xtra 3مصطفى ناظم
تولوز - رين23:05 السعودية، 00:05 الإماراتbeIN Xtra 4محمد فوزي
نادي باريس - ليون23:05 السعودية، 00:05 الإماراتbeIN SPORTS 4منتصر الأزهري

الدوري الإيطالي - الجولة التاسعة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
يوفنتوس - أودينيزي20:30 السعودية، 21:30 الإماراتStarzPlayمحمد الشامسي
STC TV
روما - بارما20:30 السعودية، 21:30 الإماراتStarzPlayفيصل الهندي
STC TV
إنتر ميلان - فيورنتينا22:45 السعودية، 23:45 الإماراتStarzPlayعيسى الحربين
STC TV

كأس الرابطة الإنجليزية - الدور الرابع

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
ليفربول - كريستال بالاس22:45 السعودية، 23:45 الإماراتbeIN SPORTS 2علي محمد علي
آرسنال - برايتون22:45 السعودية، 23:45 الإماراتbeIN SPORTS 3حفيظ دراجي
سوانزي - مانشستر سيتي22:45 السعودية، 23:45 الإماراتbeIN SPORTS 6جواد بدة
وولفرهامبتون - تشيلسي22:45 السعودية، 23:45 الإماراتbeIN SPORTS 7محمد المبروكي
نيوكاسل - توتنهام23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN SPORTS 9محمد بركات

كأس ألمانيا - الدور الثاني

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
بادربورن - باير ليفركوزن20:00 السعودية، 21:00 الإماراتأبو ظبي الرياضية 1حازم عبد السلام
ماينتس - شتوتجارت20:00 السعودية، 21:00 الإماراتأبو ظبي الرياضية 2أحمد الحامد
غرويتر فورت - كايزرسلاوترن20:00 السعودية، 21:00 الإماراتأبو ظبي الرياضية آسيا 1أحمد الخير
إيليرتيسين - مجدبرج20:00 السعودية، 21:00 الإماراتأبو ظبي الرياضية آسيا 2فهد عبد الرحمن
كولن - بايرن ميونخ22:45 السعودية، 23:45 الإماراتأبو ظبي الرياضية 1عبد الله السعدي
فورتونا دوسلدورف - فرايبورج22:45 السعودية، 23:45 الإماراتأبو ظبي الرياضية 2فيصل الهندي
دارمشتات - شالكه22:45 السعودية، 23:45 الإماراتأبو ظبي الرياضية آسيا 1أحمد الحوسني
يونيون برلين - أرمينيا بيليفيلد22:45 السعودية، 23:45 الإماراتأبو ظبي الرياضية آسيا 2محمد الشامسي

دوري أبطال آسيا 2 - الجولة 4

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
الخالدية - الأهلي القطري19:00 السعودية، 20:00 الإماراتbeIN SPORTS 5عبد الله الغامدي
الكأس 5منتصر الأزهري
الوحدات - المحرق21:15 السعودية، 22:15 الإماراتbeIN SPORTS 5أحمد البلوشي
الكأس 5أحمد المعمري

الدوري المصري - الجولة 12

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
بتروجيت - الأهلي20:00 السعودية، 18:00 المغربON Sport 1أيمن الكاشف

كوبا سودا أمريكانا - إياب نصف النهائي

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
أتلتيكو مينيرو - انديبندينتي03:30 السعودية، 04:30 الإماراتbeIN SPORTS 3محمد المبروكي

دوري يلو السعودي - الجولة 6

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
الجبلين - الأنوار18:10 السعودية، 19:10 الإماراتثمانية 2مشعل الشمري
الرائد - الجندل20:00 السعودية، 21:00 الإماراتثمانية 1سلطان الحربي

