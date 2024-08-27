تعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء 28 أغسطس 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات المهمة والحماسية التي ينتظرها الكثير من المتابعين.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأربعاء 28 أغسطس 2024 حيث تستكمل مواجهات الجولة الثانية من دوري روشن السعودي، كما نتابع لقاءات قوية في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني، بالاضافة إلى بطولات عربية وأوروبية هامة.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 28 أغسطس 2024 والقنوات الناقلة.

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كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأربعاء 28 أغسطس 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD وذلك على مستوى الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

وإذا كانت المباراة عبر قنوات SSC يمكنك مشاهدتها مباشرة من خلال تطبيق شاهد وذلك على مستوى بطولة دوري روشن السعودي.

وإن كنت ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

جدول مباريات اليوم الأربعاء 28 أغسطس 2024 "28-08-2024"

دوري روشن السعودي - الجولة الثانية

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق الاتفاق - الأخدود 18:45 مصر والسعودية SSC Extra 1 HD

SSC Extra 1 SD جعفر الصليح

أحمد النفيسة الهلال - ضمك 21:00 مصر والسعودية SSC Extra 1 HD

SSC Extra 1 SD فهد العتيبي

عبد العزيز السبر

فهد عريشي الوحدة - العروبة 21:00 مصر والسعودية

SSC SPORT 5 HD

سعد يحيى

الدوري الإسباني - الجولة الثالثة

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق أتلتيك بيلباو - فالنسيا 20:00 مصر والسعودية beIN Sports 3 محمد المبروكي بلد الوليد - ليجانيس 20:00 مصر والسعودية beIN Sports 6 نوفل باشي ريال سوسييداد - ديبورتيفو ألافيس 22:30 مصر والسعودية beIN Sports 6 عادل خلو أتلتيكو مدريد - إسبانيول 22:30 مصر والسعودية beIN Sports 3 عامر الخوذيري

كأس الرابطة الإنجليزية - نصف النهائي

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق وولفرهامبتون - بيرنلي 21:30 مصر والسعودية TOD - ويمبلدون - إبسويتش تاون 21:45 مصر والسعودية TOD - وست هام - بورنموث 22:00 مصر والسعودية TOD - نوتنجهام فورست - نيوكاسل 22:00 مصر والسعودية beIN Sports 5 حسن العيدروس

دوري أبطال أوروبا - الأدوار التأهيلية

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق قره باغ - دينامو زغرب 19:45 مصر والسعودية beIN Sports 4 محمد بركات سلوفان براتيسلافا - ميدتيلاند 22:00 مصر والسعودية beIN Sports 4 مضر اليوسف ريد ستار بلجراد - بودو جليمت 22:00 مصر والسعودية beIN Sports 2 أحمد عبده سلافيا براج - ليل 22:00 مصر والسعودية beIN Sports 1 علي محمد علي

كأس ألمانيا - الدور الأول