جدول مباريات اليوم الأربعاء 26 نوفمبر 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأربعاء 26 نوفمبر 2025، حيث نتابع مواجهات مهمة ضمن الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا، والتي نشاهد فيها أكثر من لقاء قمة، من ضمنها مواجهة آرسنال وبايرن ميونخ، أتلتيكو مدريد وإنتر ميلان، باريس سان جيرمان ضد توتنهام.

كما نستكمل الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة، بالاضافة إلى دوري أبطال آسيا 2، والتي يحل فيها النصر ضيفاً ثقيلاً على دوشنبه.

وفي كأس العرب نتابع مباريات التأهل إلى دور المجموعات، والتي يلتقي فيها الحبرين وجيبوتي، عُمان والصومال، السودان ضد لبنان وجزر القمر في مواجهة اليمن.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 26 نوفمبر 2025 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأربعاء 26 نوفمبر 2025؟

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات دوري أبطال أوروبا ودوري أبطال آسيا للنخبة ودوري أبطال آسيا 2 بالاضافة إلى مباريات كأس العرب عبر تطبيق "TOD".

جدول مباريات اليوم الأربعاء 26 نوفمبر 2025 "26-11-2025"

دوري أبطال أوروبا - الجولة 5

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق بافوس - موناكو 20:45 السعودية، 21:45 الإمارات beIN SPORTS 2 HD جواد بدة كوبنهاجن - كيرات 20:45 السعودية، 21:45 الإمارات beIN SPORTS 3 HD باسم الزير باريس سان جيرمان - توتينهام 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN SPORTS 1 HD حسن العيدروس آرسنال - بايرن ميونخ 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN SPORTS 2 HD حفيظ دراجي أولمبياكوس - ريال مدريد 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN SPORTS 3 HD خليل البلوشي ليفربول - آيندهوفن 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN SPORTS 4 HD عصام الشوالي أتلتيكو مدريد - الإنتر 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN SPORTS 5 HD علي سعيد الكعبي فرانكفورت - أتالانتا 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN SPORTS 6 HD علي محمد علي سبورتينج لشبونة - كلوب بروج 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN SPORTS 7 HD عبد الله الغامدي

دوري أبطال آسيا للنخبة - الجولة الخامسة

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق أولسان - بوريرام يونايتد 13:00 السعودية، 14:00 الإمارات beIN SPORTS 3 HD جواد بدة شنجهاي - فيسيل كوبي 15:15 السعودية، 16:15 الإمارات beIN SPORTS 4 HD أحمد البلوشي

كأس العرب - الملحق المؤهل

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق عمان - الصومال 16:00 السعودية، 17:00 الإمارات beIN SPORTS HD باسم الزير الكأس 1 منتصر الأزهري الكويت الرياضية طارق الملا البحرين - جيبوتي 16:00 السعودية، 17:00 الإمارات beIN Xtra 1 عامر الخوذيري الكأس 2 سمير اليعقوبي الكويت الرياضية إبراهيم الهشال السودان - لبنان 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات beIN SPORTS HD أحمد البلوشي الكأس 1 خالد الحدي الكويت الرياضية طارق الملا جزء القمر - اليمن 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات beIN Xtra 1 نوفل باشي الكأس 2 مصطفى العلوان الكويت الرياضية علي الشمري أبو ظبي الرياضية 1 فهد عبد الرحمن

دوري أبطال آسيا 2 - الجولة الخامسة

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق بانكوك - سيلانجور 15:15 السعودية، 16:15 الإمارات beIN SPORTS 5 HD أحمد فؤاد ليون سيتي - بيرسيب باندونج 15:15 السعودية، 16:15 الإمارات beIN SPORTS 6 HD محمد نضال دوشنبه - النصر 16:45 السعودية، 17:45 الإمارات beIN SPORTS 2 HD عبد الله الغامدي الكأس 5 سعود الحريري أنديجان - أركاداج 16:45 السعودية، 17:45 الإمارات beIN SPORTS 3 HD أحمد عبده استقلال طهران - الوصل 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات beIN SPORTS 4 HD محمد المبروكي الكأس 5 أحمد المعمري الزوراء - جوا 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات beIN SPORTS 5 HD محمد بركات الكأس 6 قاسم الشمري

دوري البطولة الإنجليزية - الجولة 17