جدول مباريات اليوم الأربعاء 25 يناير 2023 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء 25 يناير 2023 في البطولات العالمية والمباريات الودية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

نستعرض معكم مباريات اليوم الأربعاء 25 يناير 2023، حيث نشاهد فيها مباراة مانشستر يونايتد ضد نوتينجهام فورست في نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

كما سنكون على موعد مع مباراتين ضمن الدور ربع النهائي من كأس ملك إسبانيا، والتي سنبدأها بمباراة برشلونة ضد ريال سوسييداد قبل أن نختمم اليوم بمباراة أوساسونا ضد إشبيلية.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 25 يناير 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأربعاء 25 يناير 2023 "25-1-2023"

كأس ملك إسبانيا - ربع النهائي

المباراة الموعد القناة الناقلة برشلونة - ريال سوسييداد 22:00 مصر، 23:00 السعودية SSC1 HD أوساسونا - إشبيلية 23:00 مصر، 00:00 السعودية SSC EXTRA 1 HD

كأس الرابطة الإنجليزية - نصف النهائي