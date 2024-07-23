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Luis Castro Cristiano Ronaldo NassrGetty
شاهد تفاصيل معسكر النصر التحضيرية للموسم الجديد
أحمد جمال

جدول مباريات اليوم الأربعاء 24 يوليو 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

وديات الأنديةالنصرالقنوات الناقلةمانشستر سيتي v سيلتيكمانشستر سيتيسيلتيكسيريزو أوساكا v بوروسيا دورتموندسيريزو أوساكابوروسيا دورتموند

تعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء 24 يوليو 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه القليل من المباريات ولكنها ستكون هامة للكثير من المتابعين.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأربعاء 24 يوليو 2024 حيث يقتصر اليوم على بعض المواجهات الودية، ولكنها لقاءات هامة وقوية لأكثر الفرق شعبية سواء في أوروبا أو حتى في على المستوى العربي.

ونبدأ حديثناً عن لقاء النصر السعودي ضد بورتيمونينسي البرتغالي، ضمن استعدادات العالمي للموسم الجديد، كما نتابع أيضاً لقاء هام يجمع مانشستر سيتي وسيلتك، بالاضافة إلى مباراة بوروسيا دورتموند وسيريزو أوساكا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 24 يوليو 2024 والقنوات الناقلة.

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جدول مباريات اليوم الأربعاء 24 يوليو 2024 "24-07-2024"

مباريات ودية - أندية

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
مانشستر سيتي - سيلتك02:30 مصر والسعوديةMBC MASR 2
AD Sports 2		فارس عوض
حازم عبد السلام
سيريزو أوساكا - بوروسيا دورتموند13:15 مصر والسعوديةbeIN SPORTS HD 5محمد المبروكي
بورتيمونينسي - النصر22:00 مصر والسعوديةSTC APPعبد الله الحربي

طالع الجدول بالكامل من هنا

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