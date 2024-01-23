جدول مباريات اليوم الأربعاء 24 يناير 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء 24 يناير 2024 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

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يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه أكثر من مباراة قوية وهامة في العام الجديد.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأربعاء 24 يناير 2024 حيث تستمر بطولة كأس آسيا 2023، ونتابع فيها مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، والتي يلتقي فيها منتخب العراق وفيتنام، واليابان ضد إندونسيا.

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وفي كأس أمم أفريقيا سنتابع أكثر من مباراة هامة، حيث يلتقي منتخب تونس بالمنتخب الجنوب إفريقي، وهي مباراة غاية في القوة لنسور قرطاج، حيث لا بديل سوى الفوز للتأهل للأدوار الإقصائية، بينما نتابع أيضاً المغرب وزامبيا.

كما سنكون على موعد مع مواجهات هامة ضمن بطولات هامة، مثل مواجهة برشلونة وأتلتيك بيلباو في ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا، ليفربول وفولهام في كأس الرابطة الإنجليزية، بايرن ميونخ ضد يونيون برلين، بالاضافة إلى مباريات الجولة 18 من دوري يلو السعودي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 24 يناير 2024 والقنوات الناقلة.

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جدول مباريات اليوم الأربعاء 24 يناير 2024 "24-01-2024"

كأس آسيا - دور المجموعات

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق اليابان - إندونسيا 14:30 السعودية، 15:30 الإمارات beIN ASIAN CUP 2

SSC عامر الخوذيري

حاتم بطيشة العراق - فيتنام 14:30 السعودية، 15:30 الإمارات beIN ASIAN CUP 1

SSC حسن العيدروس

عبد الله الحربي

كأس أمم إفريقيا - دور المجموعات

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق ناميبيا - مالي 19:00 مصر، 20:00 السعودية beIN AFCON 2 محمد بركات جنوب أفريقيا - تونس 19:00 مصر، 20:00 السعودية beIN AFCON 1 عصام الشوالي زامبيا - المغرب 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN AFCON 1 جواد بدة تنزانيا - الكونغو الدمقراطية 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN AFCON 2 عادل خلو

دوري يلو السعودي - الجولة 18

المباراة الموعد القناة الناقلة الخلود - الجبلين 14:40 مصر، 15:40 السعودية السعودية الرياضية العين - الباطن 15:00 مصر، 16:00 السعودية السعودية الرياضية الصفا - البكيرية 16:55 مصر، 17:55 السعودية السعودية الرياضية

كأس الرابطة الإنجليزية - إياب نصف النهائي

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق فولهام - ليفربول 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 1 أحمد البلوشي

كأس ملك إسبانيا - دور الـ8

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق ريال مايوركا - جيرونا 20:30 مصر، 21:30 السعودية SSC Sport محمد الخامسي أتلتيك بيلباو - برشلونة 22:30 مصر، 23:30 السعودية SSC Sport عيسى الحربين

الدوري الألماني - الجولة 13 (مباراة مؤجلة)

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق بايرن ميونخ - يونيون برلين 21:30 مصر، 22:30 السعودية beIN Sports HD 5 حسن العيدروس

كأس الرابطة المصرية - الجولة الثالثة

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق سيراميكا كليوباترا - الداخلية 15:00 مصر، 16:00 السعودية OnTime Sports 2 محمد عفيفي إنبي - الإسماعيلي 15:00 مصر، 16:00 السعودية OnTime Sports 1 أيمن الكاشف فيوتشر - بلدية المحلة 17:00 مصر، 18:00 السعودية OnTime Sports 2 محمد الغياتي الاتحاد السكندري - سموحة 17:00 مصر، 18:00 السعودية OnTime Sports 1 محمد الكواليني

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