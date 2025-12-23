جدول مباريات اليوم الأربعاء 24 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأربعاء 24 ديسمبر 2025، حيث نستكمل الجولة الأولى من كأس الأمم الإفريقية، البطولة التي ينتظرها الكثير من محبي كرة القدم في إفريقيا والوطن العربي، والتي أبرزها اللقاء العربي بين الجزائر والسودان، بينما يلتقي كوت ديفوار وموزمبيق، الكاميرون والجابون، كما نتابع مواجهات الجولة السادسة من دوري أبطال آسيا 2، والتي يحل فيها الزوراء ضيفاً على النصر.

ونتابع أيضاً مباريات الجولة الثالثة من كأس الرابطة المصرية، حيث يلتقي إنبي وفاركو، الاتحاد ضد كهرباء الإسماعيلية، بالاضافة إلى مواجهات الجولة 13 من دوري يلو السعودي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 24 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأربعاء 24 ديسمبر 2025؟

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات دوري أبطال آسيا 2، كأس أمم إفريقيا، عبر تطبيق "TOD".

كما يمكن مشاهدة مباريات دوري يلو السعودي عبر تطبيق "ثمانية".

جدول مباريات اليوم الأربعاء 24 ديسمبر 2025 "24-12-2025"

كأس الأمم الإفريقية - الجولة الأولى

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق بوركينا فاسو - غينيا الإستوائية 14:30 مصر، 13:30 المغرب beIN Max 1 محمد المبروكي beIN Max 2 beIN Max 3 الجزائر - السودان 17:00 مصر، 16:00 المغرب beIN Max 1 حسن العيدروس beIN Max 2 beIN Max 3 كوت ديفوار - الجابون 19:30 مصر، 18:30 المغرب beIN Max 1 حفيظ دراجي beIN Max 2 beIN Max 3 الكاميرون - الجابون 22:00 مصر، 21:00 المغرب beIN Max 1 محمد بركات beIN Max 2 beIN Max 3

دوري أبطال آسيا 2 - الجولة السادسة

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق النصر - الزوراء 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات beIN SPORTS 1 علي سعيد الكعبي قنوات الكأس منتصر الأزهري المحرق - استقلال طهران 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات beIN SPORTS 2 باسم الزير قنوات الكأس أحمد المعمري الوصل - الوحدات 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات beIN SPORTS 3 عامر الخوذيري قنوات الكأس هيكل الصغير أركاداج - الخالدية 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات beIN SPORTS 4 عبد الله الغامدي قنوات الكأس بكر علوان الأهلي القطري - أنديجان 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات beIN SPORTS 5 أحمد البلوشي قنوات الكأس سعود الحريري جوا - دوشنبه 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات beIN SPORTS 6 أحمد عبده قنوات الكأس جابر المري

دوري أبطال الخليج - الجولة الرابعة

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق التضامن - النهضة 18:30 السعودية، 19:30 الإمارات قنوات الكأس قاسم الشمري دبي الرياضية أحمد الشحي العراقية الرياضية يوسف جميل القادسية - سترة 20:00 السعودية، 21:00 الإمارات قنوات الكأس هيكل الصغير دبي الرياضية راشد عبد الرحمن العراقية الرياضية عباس هادي الكويت الرياضية بدر شداد

كأس الرابطة المصرية - الجولة الثالثة

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق كهرباء الإسماعيلية - الاتحاد 17:00 مصر، 18:00 السعودية ON Sport 1 بلال علام فاركو - إنبي 17:00 مصر، 18:00 السعودية ON Sport 2 محمد الشاذلي المقاولون العرب - طلائع الجيش 20:00 مصر، 21:00 السعودية ON Sport 1 أيمن الكاشف

دوري يلو السعودي - الجولة 13