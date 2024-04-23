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Amadou Onana Everton Wataru Endo Liverpool(C)Getty Images
مباريات اليوم على
أحمد جمال

جدول مباريات اليوم الأربعاء 24 أبريل 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

الدوري الإنجليزي الممتازدوري أبطال آسياالقنوات الناقلةإيفرتون v ليفربولإيفرتونليفربولمانشستر يونايتد v شيفيلد يونايتديوكوهاما مارينوس v أولسان هيوندايمانشستر يونايتدأولسان هيونداييوكوهاما مارينوسشيفيلد يونايتدكريستال بالاس v نيوكاسلكريستال بالاسنيوكاسلولفرهامبتون v بورنموثولفرهامبتونبورنموثلوريان v باريس سان جيرمانلوريانباريس سان جيرمانالدوري الفرنسي الدرجة الأولىمرسيليا v نيسمرسيليانيسموناكو v ليلموناكوليلبيراميدز v National BankبيراميدزNational Bankالدوري المصري الممتازكأس ليبيرتادوريس 1الجيش v إنبيالجيشإنبيليفربول v سان لورينزوليفربولسان لورينزو

تعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء 24 أبريل 2024 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات الهامة في الدوريات الأوروبية الكبرى وأيضا البطولات العربية.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأربعاء 24 أبريل 2024 حيث نتابع لقاءات الجولة 29 المؤجلة من الدوري الإنجليزي، والتي يواجه فيها ليفربول فريق إيفرتون، بينما يتواجه مانشستر يونايتد وشيفيلد يونايتد.

كما نتابع إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا، ومواجهة يوكوهاما إف مارينوس ضد أولسان هيونداي، وفي الدوري الفرنسي نتابع باريس سان جيرمان ولوريان، وأيضاً مارسيليا ضد نيس، بالإضافة من الدولة 19 من الدوري المصري، والجولة 29 من دوري يلو السعودي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 24 أبريل 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأربعاء 24 أبريل 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدتها مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD وذلك على مستوى الدوري الإنجليزي، الفرنسي وكوبا ليبرتادوريس.

وإذا كانت المباراة عبر قنوات SSC يمكنك مشاهدتها مباشرة من خلال تطبيق شاهد وذلك على مستوى دوري أبطال آسيا وكأس أبطال الكونكاكاف.

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جدول مباريات اليوم الأربعاء 24 أبريل 2024 "24-04-2024"

الدوري الإنجليزي - الجولة 29

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
وولفرهامبتون - بورنموث21:45 السعودية، 20:45 مصرbeIN Sports HD 5جواد بدة
إيفرتون - ليفربول22:00 السعودية، 21:00 مصرbeIN Sports HD 1حفيظ دراجي
كريستال بالاس - نيوكاسل يونايتد22:00 السعودية، 21:00 مصرbeIN Sports HD 3محمد بركات
مانشستر يونايتد - شيفيلد يونايتد22:00 السعودية، 21:00 مصرbeIN Sports HD 2علي محمد علي

دوري أبطال آسيا - إياب نصف النهائي

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
يوكوهاما إف مارينوس - أولسان هيونداي13:00 السعودية، 14:00 الإماراتbeIN Sports AFC
SSC SPORT 1 HD		أحمد عبده
محمد حسين

الدوري الفرنسي - الجولة 29

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
لوريان - باريس سان جيرمان20:00 السعودية، 19:00 مصرbeIN Sports HD 4خليل البلوشي
موناكو - ليل20:00 السعودية، 19:00 مصرbeIN Sports Xtra 1محمد المبروكي
مارسيليا - نيس22:00 السعودية، 21:00 مصرbeIN Sports HD 6نوفل باشي

دوري يلو السعودي - الجولة 29

المباراةالموعدالقناة الناقلة
الجبلين - النجمة19:15 السعودية، 18:15 مصرالسعودية الرياضية
البكيرية - القادسية19:15 السعودية، 18:15 مصرالسعودية الرياضية
جدة - القيصومة20:45 السعودية، 19:45 مصرالسعودية الرياضية

كأس إيطاليا - نصف النهائي

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
أتالانتا - فيورنتينا22:00 السعودية، 21:00 مصرStarzPlayغازي العمري

الدوري المصري - الجولة 19

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
طلائع الجيش - إنبي17:00 السعودية، 16:00 مصرOnTime Sports 2محمد محمود عفيفي
بيراميدز - البنك الأهلي20:00 السعودية، 19:00 مصرOnTime Sports 2محمد الكواليني

كوبا ليبرتادوريس - الجولة 3

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
إستوديانتيس دي لا بلاتا - جريميو01:00 السعودية، 00:00 مصرbeIN Sports HD 2مضر اليوسف
ليفربول - سان لورينزو03:00 السعودية، 02:00 مصرbeIN Sports HD 4محمد بركات

كأس أبطال الكونكاكاف - نصف النهائي

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
كلوب أميركا - باتشوكا05:15 السعودية، 04:15 مصرSSC SPORT 1 HDأحمد النفيسة

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