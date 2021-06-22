جدول مباريات اليوم الأربعاء 23 يونيو 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء 23 يونيو 2021 في يورو 2020 وكذلك كوبا أمريكا، وما هي القنوات الناقلة؟

تستمر متعة بطولة يورو 2020، وفي يوم الإثنين 21 يونيو 2021، ستكون مصحوبة بإثارة محلية عربية وأخرى قارية لاتينية.

في كأس الأمم الأوروبية، يلعب منتخب سلوفاكيا مع إسبانيا، وبولندا مع السويد.

بينما يواجه المنتخب الألماني نظيره المجري، وقمة مباريات اليوم تجمع بنين البرتغال وفرنسا.

أما على صعيد كوبا أمريكا، فنكون على موعد مع مباراة الإكوادور أمام بيرو.

رونالدو ولوكاكو ومفاجأة التشيك .. ترتيب أفضل اللاعبين في يورو 2020

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 23 يونيو 2021 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 23 يونيو"23-6-2021":

يورو 2020 - دور المجموعات المباراة الموعد القناة الناقلة سلوفاكيا - إسبانيا 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports Max HD 1 بولندا - السويد 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports Max HD 2 البرتغال - فرنسا 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports Max HD 1 ألمانيا - المجر 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports Max HD 2

كوبا أمريكا 2021 - دور المجموعات المباراة الموعد القناة الناقلة الإكوادور - بيرو 23:00 مصر، 00:00 السعودية beIN Sports Max HD 5

كأس العرب - التصفيات المباراة الموعد القناة الناقلة لبنان - جيبوتي 19:00 مصر، 20:00 السعودية beIN Sports HD، Alkass One HD

اضغط هنا لمطالعة الجدول الكامل لمباريات اليوم