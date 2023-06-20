جدول مباريات اليوم الأربعاء 21 يونيو 2023 والقنوات الناقلة

يستعرض معكم Goal النسخة العربية مباريات هذا اليوم الكروي الذي يقتصر على بعض المباريات الودية خاصة بغياب بطولات الأندية نظراً لانتهاء الموسم في جميع الدوريات الكبرى الأوروبية، وأيضًا يُعد يوماً سلبياً للمنتخبات حيث لن نشاهد تصفيات اليورو أو تصفيات كأس أمم أفريقيا.
ولذا يقتصر حديثنا عن مباريات اليوم الأربعاء 21 يونيو 2023 على مباريات دولية ودية للمنتخبات، حيث نتابع أولاً مباراة الأوروجواي ضد كوبا في الثانية والنصف صباحًا من اليوم، قبل أن نتابع مباراة تشيلي في مواجهة بوليفيا، وفي الختام نتابع مباراة الإكوادور ضد كوستاريكا.
وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 21 يونيو 2023 والقنوات الناقلة.
جدول مباريات اليوم الأربعاء 21 يونيو 2023 "21-6-2023"
مباريات دولية ودية - منتخبات
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|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|أوروجواي - كوبا
|02:30 مصر والسعودية
|-
|بوليفيا - تشيلي
|03:00 مصر والسعودية
|-
|الإكوادور - كوستاريكا
|05:00 مصر والسعودية
|-