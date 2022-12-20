جدول مباريات اليوم الأربعاء 21 ديسمبر 2022 في كأس الملك والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء 21 ديسمبر 2022 في البطولات العالمية والمباريات الودية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟
نستعرض معكم اليوم مباريات اليوم الأربعاء 21 ديسمبر 2022 والذي ممتلئ بالكثير من المباريات الهامة والمثيرة، ففي السعودية سنستمتع بالهلال والنصر في مبارياتهما ضد الاتفاق والعدالة ضمن مباريات ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، كما سنتابع أيضاً مباراة الأهلي ضد هجر ضمن الجولة الثالثة عشر من دوري يلو السعودي.
كما سنتابع أيضاً اليوم الأربعاء 21 ديسمبر مباراة مانشستر يونايتد ضد بيرنلي ضمن مباريات ثمن النهائي من كأس رابطة الأندية الإنجليزية، فيما تنتظرنا مباريات من العيار الثقيل بين النجم الساحلي ضد الصفاقسي والترجي ضد الملعب التونسي في تونس الخضراء قبل أن نعود لنتابع مباراة المصري البورسعيدي والمقاولون العرب في الدوري المصري.
عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهدوفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 21 ديسمبر 2022 والقنوات الناقلة.
جدول مباريات اليوم الأربعاء 21 ديسمبر 2022 "21-12-2022"
كأس خادم الحرمين الشريفين - دور الـ16
دوري يلو السعودي - الجولة الثالثة عشر
الدوري المصري - الجولة الثامنة
كأس رابطة الأندية الأنجليزية - دور الـ16
الدوري التونسي - دور المجموعاتShahid