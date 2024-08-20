تعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء 21 أغسطس 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات المهمة والحماسية التي ينتظرها الكثير من المتابعين.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأربعاء 21 أغسطس 2024 حيث نستكمل لقاءات الجولة الأولى من دوري يلو السعودي، والتي نتابع فيها أبها ضد نيوم، الزلفي والعربي والحزم ضد أحد.

وفي كأس مصر نتابع مباريات دور الـ16، والتي أهمها لقاء الزمالك وطلائع الجيش، بيراميدز والجونة، كما نتابع الأدوار الإقصائية المؤهلة لدوري أبطال أوروبا الموسم القادم، والتي من أبرزها لقاء يانج بويز ضد جلطة سراي.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 21 أغسطس 2024 والقنوات الناقلة.

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جدول مباريات اليوم الأربعاء 21 أغسطس 2024 "21-08-2024"

دوري يلو السعودي - الجولة الأولى

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق الحزم - أحد 19:10 مصر والسعودية السعودية الرياضية 2 سلطان الحربي أبها - نيوم 19:10 مصر والسعودية السعودية الرياضية 1 أحمد النفيسة الزلفي - العربي 20:50 مصر والسعودية السعودية الرياضية 1 عائد العصيمي

كأس مصر - دور الـ16

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق سيراميكا كليوباترا - زد 18:00 مصر والسعودية كورة بلس محمد مصطفى عفيفي الإسماعيلي - سموحة 18:00 مصر والسعودية OnTime Sports 1 محمد الغياتي الزمالك - طلائع الجيش 21:00 مصر والسعودية OnTime Sports 1 محمد الشاذلي بيراميدز - الجونة 21:00 مصر والسعودية OnTime Sports 2/td> مؤمن حسن

دوري أبطال أوروبا - الأدوار الإقصائية

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق يانج بويز - جلطة سراي 22:00 مصر والسعودية beIN Sports 1 أحمد البلوشي ميتيلاند - سلوفان براتيسلافا 22:00 مصر والسعودية beIN Sports 4 أحمد عبده مالمو - سباراتا براج 22:00 مصر والسعودية beIN Sports 2 نوفل باشي دينامو كييف - سالزبورج 22:00 مصر والسعودية beIN Sports 3 محمد المبروكي

كوبا ليبرتادوريس - دور الـ16

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق فلومينينسي - جريميو 01:00 مصر والسعودية beIN Sports 2 أحمد عبده جونيور دي بارانكويلا - كولو كولو 03:30 مصر والسعودية beIN Sports 4 محمد المبروكي أتلتيكو مينيرو - سان لورينزو 03:30 مصر والسعودية beIN Sports 3 عادل خلو

كوبا سودا أمريكانا - دور الـ16