جدول مباريات اليوم الأربعاء 20 سبتمبر 2023 والقنوات الناقلة والمعلقين

أحمد جمال
MP_bellingham_real madrid vs Datro Fofana_union berlin(C)Getty Images
دوري أبطال أوروباريال مدريد v يونيون برليندوري أبطال آسياريال مدريديونيون برلينبايرن ميونخ v مانشستر يونايتدريال سوسيداد v إنتر ميلاندوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى السعوديريال سوسيدادإنتر ميلانالدوري المصري الممتازبايرن ميونخمانشستر يونايتدأرسنال v بي إس في آيندهوفنأرسنالبي إس في آيندهوفنالعين v الصفاالعينالصفاالعدالة v القيصومةالعدالةالقيصومةالجندل v النجمةالجندلالنجمةالداخلية v إنبيالداخليةإنبيالمقاولون العرب v بلدية المحلةالمقاولون العرببلدية المحلةسموحة v الجونةسموحةالجونة

تعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء 20 سبتمبر 2023 في البطولات العالمية والعربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات الهامة والحماسية، بعد عودة الحياة إلى أوصال كرة القدم من جديد سواء على المستوى الأوروبي أو المستوى العربي.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأربعاء 20 سبتمبر 2023 حيث انطلاق دوري أبطال أوروبا 2023-2024، والتي سنشهد فيها الكثير من المباريات الهامة والقوية مثل مباراة ريال مدريد ويونيون برلين، ومواجهة بايرن ميونخ ومانشستر يونايتد. و انطلاق دوري أبطال آسيا 2023-2024، والتي يواجه فيها النصر برسبوليس بينما يواجه الفيحاء فريق أهال، بينما يلتقي الاتحاد السعودي بفريق أجمك ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات.

ونستكمل الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا 2023-2024، والتي من أهمها مباراة اوراوا ريد دياموندز الياباني ضد ووهان ثرى تاونس الصيني، بالإضافة إلى لقاء ليل الفرنسي واولمبيا ليوبليانا في دوري المؤتمر الأوروبي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي دوري يلو السعودي سنتابع الجولة السادسة من البطولة، حيث يلتقي العين والصفا، بينما يتواجه العدالة والقيصومة، بالإضافة إلى متابعتنا للجولة الأولى من الدوري المصري.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 20 سبتمبر 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأربعاء 20 سبتمبر 2023 "20-09-2023"

دوري أبطال أوروبا - الجولة الأولى

المباراةالموعدمعلق المباراةالقناة الناقلة
جلطة سراي - كوبنهاجن19:45 مصر والسعوديةأحمد البلوشيbeIN Sports HD Xtra 1
ريال مدريد - يونيون برلين19:45 مصر والسعوديةعلي محمد عليbeIN Sports HD 2
بايرن ميونخ - مانشستر يونايتد22:00 مصر والسعوديةعصام الشواليbeIN Sports HD 1
بنفيكا - ريد بول سالزبورج22:00 مصر والسعوديةمحمد بركاتbeIN Sports HD Xtra 2
ريال سوسييداد - الإنتر22:00 مصر والسعوديةخالد الحديbeIN Sports HD 4
سبورتنج براجا - نابولي22:00 مصر والسعوديةحسن العيدروسbeIN Sports HD 6
آرسنال - بي إس في آيندهوفن22:00 مصر والسعوديةحفيظ دراجيbeIN Sports HD 3
إشبيلية - لانس22:00 مصر والسعوديةعادل خلوbeIN Sports HD 5

دوري أبطال آسيا - الجولة 1

المباراةالموعدمعلق المباراةالقناة الناقلة
بوريرام يونايتد - تشجيانج بروفيشنال13:00 مصر والسعوديةأحمد فؤادbeIN Sports AFC HD
ميلبورن سيتي - فنتفوريت كوفو13:00 مصر والسعوديةنوفل باشيbeIN Sports AFC HD
جيونبك هيونداي موتورز - كيتشي13:00 مصر والسعوديةمحمد بركاتbeIN Sports AFC 1 HD
هانوي إف سي - بوهانج ستيلرز15:00 مصر والسعوديةأحمد عبدهbeIN Sports AFC HD
ووهان ثرى تاونس - اوراوا ريد دياموندز15:00 مصر والسعوديةجواد بدةbeIN Sports AFC 3 HD
ليون سيتي سايلورس - بانكوك يونايتد15:00 مصر والسعودية-beIN Sports AFC HD

دوري يلو السعودي - الجولة 6

المباراةالموعدالقناة الناقلة
العين - الصفا16:00 مصر والسعوديةالسعودية الرياضية
العدالة - القيصومة18:20 مصر والسعوديةالسعودية الرياضية
الجندل - النجمة18:55 مصر والسعوديةالسعودية الرياضية

الدوري المصري - الجولة الأولى

المباراةالموعدالقناة الناقلة
الداخلية - إنبي16:00 مصر والسعوديةOnTime Sports
المقاولون العرب - بلدية المحلة19:00 مصر والسعوديةOnTime Sports
سموحة - الجونة19:00 مصر والسعوديةOnTime Sports

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