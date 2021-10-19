جدول مباريات اليوم الأربعاء 20 أكتوبر 2021 والقنوات الناقلة
يشهد يوم الأربعاء 20 أكتوبر 2021 العديد من المباريات المثيرة بداية من نصف نهائي بطولة دوري أبطال آسيا لمنطقة شرق القارة، إلى جانب مباريات الجولة الثالثة من دوري المجموعات في دوري أبطال أوروبا.
ويتواجه فريقا أولسان وبوهانج من كوريا الجنوبية في مباراة لا تقبل القسمة على اثنين في نصف نهائي دوري أبطال آسيا، من أجل التعرف على الفريق الذي سيحجز مقعده في النهائي.
أما في دوري أبطال أوروبا، تتواصل منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بمباراة يستضيف فيها برشلونة الإسباني فريق دينامو كييف الأوكراني، وفي نفس التوقيت يستضيف سالزبورج النمساوي فريق فولفسبورج الألماني.
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المباراة الأهم تجمع بين مانشستر يونايتد الإنجليزي وأتالانتا الإيطالي، كما يستضيف بنفيكا البرتغالي فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.
وفي مباراة تعد بالكثير من الإثارة، يتواجه ليل الفرنسي أمام إشبيلية الإسباني، فيما يستضيف يانج بويز السويسري فريق فياريال الإسباني.
في منافسات بطولة الدوري الأوروبي، تشهد الجولة الثالثة من دور المجموعات مباراة مبكرة، تجمع بين سبارتاك موسكو الروسي وليستر سيتي الإنجليزي.
وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 20 أكتوبر 2021 والقنوات الناقلة.
مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 20 أكتوبر "20-10-2021":
|دوري أبطال آسيا - نصف النهائي
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المباراة
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الموعد
|القناة الناقلة
|أولسان - بوهانج
|13:00 السعودية، 14:00 الإمارات
|SSC 7 HD, Abu Dhabi Sports Asia 1, Alarabiaa Sport
|دوري أبطال أوروبا - الجولة الثالثة
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المباراة
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الموعد
|القناة الناقلة
|برشلونة - دينامو كييف
|18:45 مصر، 19:45 السعودية
|beIN Sports 1 HD Premium
|سالزبورج - فولفسبورج
|18:45 مصر، 19:45 السعودية
|beIN Sports 2 HD Premium
|تشيلسي - مالمو
|21:00 مصر، 22:00 السعودية
|beIN Sports 2 HD Premium
|يانج بويز - فياريال
|21:00 مصر، 22:00 السعودية
|beIN Sports 2 HD
|مانشستر يونايتد - أتالانتا
|21:00 مصر، 22:00 السعودية
|beIN Sports 1 HD Premium
|بنفيكا - بايرن ميونخ
|21:00 مصر، 22:00 السعودية
|beIN Sports 3 HD Premium
|زينيت - يوفنتوس
|21:00 مصر، 22:00 السعودية
|beIN Sports Xtra 1
|ليل - إشبيلية
|21:00 مصر، 22:00 السعودية
|beIN Sports Xtra 2
|الدوري الأوروبي - الجولة الثالثة
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المباراة
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الموعد
|القناة الناقلة
|سبارتاك موسكو - ليستر سيتي
|16:30 مصر، 17:30 السعودية
|beIN Sports 2 HD Premium