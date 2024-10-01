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جدول مباريات دوري الأبطال
أحمد جمال

جدول مباريات اليوم الأربعاء 2 أكتوبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

دوري أبطال آسيا النخبةدوري أبطال أوروباالقنوات الناقلةأستون فيلا v بايرن ميونخأستون فيلابايرن ميونخليل v ريال مدريدليلريال مدريدليفربول v بولونياليفربولبولونيابنفيكا v أتلتيكو مدريدبنفيكاأتلتيكو مدريدلايبزيج v يوفنتوسلايبزيجيوفنتوس

تعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء 2 أكتوبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه العديد من المباريات الهامة في المسابقات المختلفة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأربعاء 2 أكتوبر 2024 حيث نتابع مواجهات الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا، والتي بها الكثير من المواجهات الهامة، مثل لقاء بايرن ميونخ وأستون فيلا، ليفربول ضد بولونيا وبنفيكا في مواجهة أتلتيكو مدريد.

ولن ينتهي هذا اليوم الملئ بالمواجهات الساخنة، حيث نتابع أيضاً مباريات عديده في أكثر من بطولة، مثل دوري أبطال آسيا للنخبة، دوري المؤتمر الأوروبي، دوري البطولة الإنجليزية ودوري أبطال آسيا 2.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 2 أكتوبر 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأربعاء 2 أكتوبر 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD TV وذلك على مستوى الدوري دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال آسيا للنخبة ودوري المؤتمر الأوروبي.

وإذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات SSC. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال تطبيق شاهد.

وإن كنت ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

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جدول مباريات اليوم الأربعاء 2 أكتوبر 2024 "02-10-2024"

دوري أبطال أوروبا - الجولة الثانية

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
شاختار - أتالانتا19:45 مصر والسعوديةbeIN Sports 2علي محمد علي
جيرونا - فينورد19:45 مصر والسعوديةbeIN Sports 1حسن العيدروس
ليل - ريال مدريد22:00 مصر والسعوديةbeIN Sports 1علي سعيد الكعبي
ليفربول - بولونيا22:00 مصر والسعوديةbeIN Sports 2حفيظ دراجي
أستون فيلا - بايرن ميونخ22:00 مصر والسعوديةbeIN Sports 3خليل البلوشي
لايبزيج - يوفنتوس22:00 مصر والسعوديةbeIN Sports 4عصام الشوالي
بنفيكا - أتلتيكو مدريد22:00 مصر والسعوديةbeIN Sports 5عامر الخوذيري
دينامو زغرب - موناكو22:00 مصر والسعوديةbeIN Sports 8محمد بركات
شتورم جراتس - كلوب بروج22:00 مصر والسعوديةbeIN Sports 9أحمد فؤاد

دوري أبطال آسيا للنخبة - الجولة الثانية

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
يوكوهاما - أولسان13:00 السعودية، 14:00 الإماراتbeIN AFC 1أحمد البلوشي
فيسيل كوبي - تايشان13:00 السعودية، 14:00 الإماراتbeIN AFCباسم الزير

دوري أبطال آسيا 2 - الجولة الثانية

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
تامبينس - لي مان15:00 السعودية، 16:00 الإماراتbeIN AFC 4نوفل باشي
نام دين - بانكوك15:00 السعودية، 16:00 الإماراتbeIN AFC 3محمد بركات
روشن كولاب - لوكرة17:00 السعودية، 18:00 الإماراتbeIN AFCأحمد عبده
الكأس 9سمير المعيرفي
ناساف - شباب الأهلي17:00 السعودية، 18:00 الإماراتbeIN AFC 2محمد المبروكي
الكأس 11مصطفى العلوان
الحسين - الكويت19:00 السعودية، 20:00 الإماراتbeIN AFC 3أحمد البلوشي
الكأس 9منتصر الأزهري
التعاون - القوة الجوية21:00 السعودية، 22:00 الإماراتbeIN AFCباسم الزير
الكأس 9سمير اليعقوبي

دوري المؤتمر الأوروبي - الجولة الأولى

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
باشاك شهير - رابيد فيينا17:30 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 5محمد فوزي
فيتوريا جيماريش - تسيليي17:30 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 4-

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