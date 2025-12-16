جدول مباريات اليوم الأربعاء 17 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأربعاء 17 ديسمبر 2025، حيث نستكمل مواجهات ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية والتي يخوض فيها مانشستر سيتي مباراته أمام برينتفورد، بينما يلتقي نيوكاسل يونايتد وفولهام، وفي كأس ملك إسبانيا يلعب ريال مدريد ضد تالافيرا في دور الـ 32، كما نتابع مباراة قوية بين باريس سان جيرمان وفلامينجو في نهائي كأس القارات للأندية.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 17 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأربعاء 17 ديسمبر 2025؟

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات كأس الرابطة الإنجليزية 2025 ونهائي كأس القارات للأندية عبر تطبيق "TOD".

ويمكن مشاهدة كأس ملك إسبانيا، عبر منصة "شاهد"

جدول مباريات اليوم الأربعاء 17 ديسمبر 2025 "17-12-2025"

كأس القارات للأندية - النهائي

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق باريس سان جيرمان - فلامينجو 20:00 السعودية، 21:00 الإمارات beIN SPORTS 1 HD حسن العيدروس

كأس الرابطة الإنجليزية - ربع النهائي

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق مانشستر سيتي - برينتفورد 22:30 السعودية، 23:30 الإمارات beIN SPORTS 2 HD عصام الشوالي نيوكاسل - فولهام 23:15 السعودية، 00:15 الإمارات beIN SPORTS 3 HD محمد بركات

كأس ملك إسبانيا - دور الـ 32