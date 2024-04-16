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Erling Haaland Man City Jude Bellingham Real Madrid(C)Getty Images
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أحمد جمال

جدول مباريات اليوم الأربعاء 17 أبريل 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

دوري أبطال آسيادوري أبطال أوروباالقنوات الناقلةمانشستر سيتي v ريال مدريدمانشستر سيتيريال مدريدبايرن ميونخ v آرسنالبايرن ميونخآرسنالأولسان هيونداي v يوكوهاما مارينوسأولسان هيونداييوكوهاما مارينوسإنبي v الداخليةإنبيالداخليةالدوري المصري الممتازNational Bank v الجيشNational Bankالجيشالجونة v سموحةالجونةسموحة

تعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء 17 أبريل 2024 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات الهامة في الدوريات الأوروبية الكبرى وأيضا البطولات العربية.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأربعاء 17 أبريل 2024 حيث نتابع مباريات غاية في القوة والإثارة ضمن إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، والتي يواجه فيها مانشستر سيتي ريال مدريد بعد التعادل المُثير في لقاء الذهاب، كما يحل آرسنال في ضيافة المرعب الألماني بايرن ميونخ لتحديد المتأهل لنصف النهائي.

ونتابع أيضاً ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسياً، حيث كلاسيكو العرب بين العين والهلال والذي تم تأجيله أمس بسبب سوء الأحوال الجوية، وأيضاً نتابع لقاء القسم الشرقي الذي يجمع أولسان هيونداي بفريق يوكوهاما إف مارينوس، كما نستكمل الجولة 28 من دوري يلو السعودي بالإضافة إلى مباريات الجولة 18 من الدوري المصري الممتاز.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 17 أبريل 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأربعاء 17 أبريل 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدتها مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD وذلك على مستوى دوري أبطال أوروبا.

وإذا كانت المباراة عبر قنوات SSC يمكنك مشاهدتها مباشرة من خلال تطبيق شاهد وذلك على مستوى دوري أبطال آسيا.

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وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

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جدول مباريات اليوم الأربعاء 17 أبريل 2024 "17-04-2024"

دوري أبطال أوروبا - إياب ربع النهائي

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
بايرن ميونخ - آرسنال22:00 السعودية، 21:00 مصرbeIN Sports HD 2خليل البلوشي
مانشستر سيتي - ريال مدريد22:00 السعودية، 21:00 مصرbeIN Sports HD 1حفيظ دراجي

دوري أبطال آسيا - ذهاب نصف النهائي

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
أولسان هيونداي - يوكوهاما إف مارينوس13:00 السعودية، 14:00 الإماراتbeIN Sports AFC
SSC SPORT 1 HD		محمد بركات
عبد العزيز السبر
العين - الهلال19:00 السعودية، 20:00 الإماراتbeIN Sports AFC
SSC SPORT 1 HD
أبو ظبي الرياضية آسيا 1
الكأس 9		عصام الشوالي
فهد العتيبي
عامر عبد الله
أحمد الطيب

دوري يلو السعودي - الجولة 28

المباراةالموعدالقناة الناقلة
النجمة - العروبة19:05 السعودية، 18:05 مصرالسعودية الرياضية
الجندل - الجبلين19:25 السعودية، 18:25 مصرالسعودية الرياضية
القيصومة - الفيصلي20:45 السعودية، 19:45 مصرالسعودية الرياضية

الدوري المصري - الجولة 18

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
الجونة - سموحة17:00 السعودية، 16:00 مصرOnTime Sports 2طارق الأدور
إنبي - الداخلية20:00 السعودية، 19:00 مصرOnTime Sports 2محمد الكواليني
البنك الأهلي - طلائع الجيش20:00 السعودية، 19:00 مصرOnTime Sports 1أيمن الكاشف

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