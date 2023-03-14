جدول مباريات اليوم الأربعاء 15 مارس 2023 والقنوات الناقلة

نستعرض معكم مباريات اليوم الأربعاء 15 مارس 2023، والتي بالطبع يتصدرها مباريات ذات الأذنين التي دائما ما تحمل معها المتعة الكروية الخالصة التي تمتع المتابعين اليوم رغم قلة المباريات.
وبالحديث عن دوري أبطال أوروبا فنحن على موعد مع مباراة إياب كانت مباراة ذهابها تحمل الآلم وخيبة الأمل لفريق من أقوى الفرق الإنجليزية في مقابلته مع العملاق الإسباني، نعم نحن نتحدث عن ليفربول وريال مدريد، حينما استطاع الملكي إثبات ملكيته لكرة القدم عندما عصف بملعب الأنفيلد بخماسية مقابل هدفين.
كما سنكون على موعد مع مباراة نابولي وأينتراخت فرانكفورت، التي استطاع فيها متصدر الدوري الإيطالي أن ينتصر بهدفين دون رد في مباراة الذهاب، كما سنتابع اليوم بعض المباريات المؤجلة من الجولة السابعة والثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز مثل مباراة برايتون وكريستال بالاس ضمن الأسبوع الثامن من البطولة.
جدول مباريات اليوم الأربعاء 15 مارس 2023 "15-3-2023"
دوري أبطال أوروبا - إياب دور الـ16
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|ريال مدريد - ليفربول
|22:00 مصر، 23:00 السعودية
|beIN Sports 2 HD Premium
|نابولي - أينتراخت فرانكفورت
|22:00 مصر، 23:00 السعودية
|beIN Sports 1 HD Premium
الدوري الإنجليزي - مباريات مؤجلة
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|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|ساوثامبتون - برينتفورد
|21:30 مصر، 22:30 السعودية
|beIN Sports HD Xtra 1
|برايتون - كريستال بالاس
|21:30 مصر، 22:30 السعودية
|beIN Sports 3 HD Premium