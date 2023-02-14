جدول مباريات اليوم الأربعاء 15 فبراير 2023 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء 15 فبراير 2023 في البطولات العالمية والمباريات الودية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

نستعرض معكم مباريات اليوم الأربعاء 15 فبراير 2023، والتي نشاهد فيها مباراة قوية بين بوروسيا دورتموند في مواجهة تشيلسي، في حين يتواجه كلً من كلوب بروج وبنفيكا، ضمن مباريات ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

كما سنكون على موعد مع مواجهة نارية بعنوان الصدارة لا تُهدى بل تنتزع، حيث يحل مانشستر سيتي ضيفاً على أرسنال ضمن مباراتهم المؤجلة من الجولة الـ12، والتي ممكن أن يحظى فيها السيتيسينز بالصدارة في حالة الفوز، او تُدك حصنهم بمدافع الجانرز ويصبح الفارق 6 نقاط في حال الخسارة.

كما سنشاهد أيضاً مباريات الجولة الـ21 من دوري يلو السعودي، والتي أبرزها مباراة الحزم ضد القيصومة، بالإضافة إلى مباراة ريال مدريد ضد إلتشي ضمن الجولة الـ21 من الدوري الإسباني.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 15 فبراير 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأربعاء 15 فبراير 2023 "15-2-2023"

دوري أبطال أوروبا - ذهاب دور الـ16

المباراة الموعد القناة الناقلة بوروسيا دورتموند - تشيلسي 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium كلوب بروج - بنفيكا 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 3 HD Premium

دوري يلو السعودي - الجولة الـ21

المباراة الموعد القناة الناقلة القادسية - جدة 14:30 مصر، 15:30 السعودية السعودية الرياضية الشعلة - الساحل 14:45 مصر، 15:45 السعودية السعودية الرياضية الحزم - القيصومة 14:55 مصر، 15:55 السعودية السعودية الرياضية

الدوري الإنجليزي - الجولة 12

المباراة الموعد القناة الناقلة أرسنال - مانشستر سيتي 21:30 مصر، 22:30 السعودية beIN Sports 2 HD Premium

الدوري الإسباني - الجولة 21

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