جدول مباريات اليوم الأربعاء 15 سبتمبر 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء 15 سبتمبر 2021 في دوري أبطال أوروبا ودوري أبطال آسيا، وما هي القنوات الناقلة لتلك المباريات المنتظرة؟

سيكون عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم على موعد مع مباريات قوية اليوم الأربعاء 15 سبتمبر 2021.

تتواصل مباريات الجولة الأولى في دوري أبطال أوروبا، حيث يستضيف نادي بشكتاش التركي نادي بوروسيا دورتموند الألماني، ونادي سريف تيراسبول نادي شاختار الأوكراني.

أما أبرز مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا 2021، ستجمع بين ميلان وليفربول، كذلك مباراة ريال مدريد ضد نادي الإنتر الإيطالي، وسيلتقي أيضًا أتلتيكو مدريد مع بورتو وسبورتنج لشبونة مع أياكس وباريس سان جيرمان مع كلوب بروج ومانشستر سيتي مع لايبزيج.

تنطلق اليوم مباريات الدوري الأوروبي، وستقام اليوم مباراة واحدة ستجمع بين نادي سبارتاك موسكو الروسي، ونادي ليجيا وارسو البولندي.

تختتم اليوم مباريات دور 16 في دوري أبطال آسيا، وسيواجه نادي جيونبوك الكوري نادي باثوم يونايتد التايلاندي، ونادي سيريزو أوساكا الياباني نادي بوهانج ستيلرز الكوري.

جدول مباريات دوري أبطال أوروبا 2021-2022 دور المجموعات والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 15 سبتمبر 2021 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 15 سبتمبر "15-9-2021":

دوري أبطال آسيا 2021 - دور 16 المباراة الموعد القناة الناقلة جيونبوك - باثوم يونايتد 11:30 السعودية، 12:30 الإمارات لا يوجد سيريزو أوساكا - بوهانج ستيلرز 12:00 السعودية، 13:00 الإمارات لا يوجد

دوري أبطال أوروبا - الجولة الأولى المباراة الموعد القناة الناقلة بشكتاش - بوروسيا دورتموند 18:45 مصر، 19:45 السعودية beIN Sports 1 HD Premium شريف تيراسبول - شاختار 18:45 مصر، 19:45 السعودية beIN Sports 2 HD Premium ليفربول - ميلان 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium أتلتيكو مدريد - بورتو 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD Xtra 2 إنتر - ريال مدريد 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 1 English سبورتنج لشبونة - أياكس 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports 2 HD Premium كلوب بروج - باريس سان جيرمان 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports 3 HD Premium مانشستر سيتي - لايبزيج 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD Xtra 1

الدوري الأوروبي - الجولة الأولى المباراة الموعد القناة الناقلة سبارتاك موسكو - ليجيا وارسو 16:30 مصر، 17:30 السعودية beIN Sports 2 HD Premium

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