جدول مباريات اليوم الأربعاء 14 ديسمبر 2022 في كأس العالم والقنوات الناقلة

أحمد جمال
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MP_France vs Morocco(C)Getty Images
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تعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء 14 ديسمبر 2022 في كأس العالم والبطولات العالمية والمباريات الودية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

نستعرض معكم اليوم مباريات اليوم الأربعاء 14 ديسمبر 2022، والتي تتصدرها بالطبع مباراة المغرب ضد فرنسا في نصف نهائي كأس العالم 2022 التي تقترب من نهايتها في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية وقطر.

ويسعى أسود الأطلس لمواصلة المشوار وتحقيق إنجاز تاريخي بالوصول للمباراة النهائية لمقابلة منتخب الأرجنتين الفائز أمس على المنتخب الكرواتي بثلاثية نظيفة دون رد، بينما يسعى منتخب الديوك للدفاع عن اللقب ورفع كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخهم.

كما سنتابع أيضاً بعض المباريات ضمن الدوري المصري والرابطة التونسية والتي من أبرزها مباراة الاتحاد المنستيري ضد النادي الإفريقي.
وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 14 ديسمبر 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأربعاء 14 ديسمبر 2022 "14-12-2022"

كأس العالم – نصف النهائي

المباراةالموعدالقناة الناقلة
فرنسا - المغرب21:00 مصر، 22:00 السعودية وقطرbeIN Sports HD 1 Max

الدوري المصري - الجولة السابعة

المباراةالموعدالقناة الناقلة
غزل المحلة - طلائع الجيش14:45 مصر، 15:45 السعودية وقطرOnTime Sport HD

الرابطة التونسية المحترفة - دور المجموعات

أي الفرق التالية كان أفضل فائز بكأس العالم؟

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أي الفرق التالية كان أفضل فائز بكأس العالم؟

  • 75497فرنسا، 2018
  • 54249ألمانيا، 2014
  • 102481إسبانيا، 2010
  • 37230إيطاليا، 2006
269457 الأصوات

اختيارات المحررين

المباراةالموعدالقناة الناقلة
الصفاقسي - الملعب التونسي15:00 مصر، 16:00 السعودية وقطر-
الاتحاد المنستيري - النادي الإفريقي15:00 مصر، 16:00 السعودية وقطر-