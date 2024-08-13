تعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء 14 أغسطس 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات المهمة والحماسية التي ينتظرها الكثير من المتابعين.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأربعاء 14 أغسطس 2024 حيث ينتظرنا لقاء قوي في نصف نهائي كأس السوبر السعودي بين النصر والتعاون لتحديد طرف النهائي الثاني الذي سيواجه الهلال.

كما نتابع أيضاً لقاء السوبر الأوروبي بين ريال مدريد وأتالانتا، بالاضافة إلى مباريات الجولة 33 من الدوري المصري، والتي أبرزها مباراة الأهلي وإنبي، ولقاء الزمالك وطلائع الجيش.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 14 أغسطس 2024 والقنوات الناقلة.

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جدول مباريات اليوم الأربعاء 14 أغسطس 2024 "14-08-2024"

كأس السوبر السعودي - نصف النهائي

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق النصر - التعاون 19:15 مصر والسعودية SSC SPORT 1 HD

SSC SPORT 5 HD

SSC SPORT 1 SD عبد الله الغامدي

محمد حسين

فهد عريشي

كأس السوبر الأوروبي

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق ريال مدريد - أتالانتا 22:00 مصر والسعودية beIN Sports 1 HD عصام الشوالي

الدوري المصري - الجولة 33

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق المصري - زد 17:30 مصر والسعودية OnTime Sports 1 طارق الأدور الزمالك - طلائع الجيش 17:30 مصر والسعودية OnTime Sports 2 محمد الشاذلي إنبي - الأهلي 21:00 مصر والسعودية OnTime Sports 1 محمد الكواليني بيراميدز - الداخلية 21:00 مصر والسعودية OnTime Sports 2 أيمن الكاشف

كوبا ليبرتادوريس - دور الـ16

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق غريميو - فلومينينسي 01:00 مصر والسعودية beIN Sports 3 HD عادل خلو كولو كولو - جونيور دي بارانكويلا 03:30 مصر والسعودية beIN Sports 5 HD نوفل باشي سان لورينزو - أتلتيكو مينيرو 03:30 مصر والسعودية beIN Sports 4 HD أحمد عبده

كوبا سودا أمريكانا - دور الـ16

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق براغانتينو - كورينثيانز 03:30 مصر والسعودية beIN Sports 6 HD محمد بركات

كأس الدوريات الأمريكية - دور الـ16