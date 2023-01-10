جدول مباريات اليوم الأربعاء 11 يناير 2023 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء 11 يناير 2023 في البطولات العالمية والمباريات الودية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

نستعرض معكم مباريات اليوم الأربعاء 11 يناير 2023، حيث نشاهد فيها مباريات ضمن الجولة الـ16 من دوري يلو السعودي، والتي أهمها مباراة الحزم صاحب الوصافة برصيد 28 نقطة في مواجهة العربي صاحب الـ26 نقطة.

كما سنكون على موعد مع مباراة السوبر الإسباني بين ريال مدريد وفالنسيا، وفي كأس الرابطة الإنجليزية سنشاهد مباراة مانشستر سيتي اليوم الأربعاء في ربع نهائي كأس كاراباو أمام ساوثامبتون، بينما يخوض ميلان مباراته في دور الـ16 من كأس إيطاليا أمام تورينو.

وللدوري المصري نصيب من مباريات اليوم، حيث تُقام مباريات ضمن الجولة الثالثة عشر من البطولة المصرية الأهم، فيلتقي الزمالك بنظيره الاتحاد السكندري، بينما يتواجه كل من بيراميدز وفيوتشر.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 11 يناير 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأربعاء 11 يناير 2023 "11-1-2023"

دوري يلو السعودي - الجولة الـ16

المباراة الموعد القناة الناقلة هجر - نجران 14:10 مصر، 15:10 السعودية السعودية الرياضية الحزم - العربي 14:25 مصر، 15:25 السعودية السعودية الرياضية الأخدود - الساحل 14:45 مصر، 15:45 السعودية السعودية الرياضية

كأس السوبر الإسباني – دور الـ 16

المباراة الموعد القناة الناقلة ريال مدريد - فالنسيا 21:00 مصر، 22:00 السعودية SSC1 HD

كأس إيطاليا – دور الـ 16

المباراة الموعد القناة الناقلة ميلان - تورينو 22:00 مصر، 23:00 السعودية AD SPORTS Premium 1

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كأس كاراباو (رابطة المحترفين الإنجليزية) – ربع النهائي

المباراة الموعد القناة الناقلة نوتنجهام فورست - وولفرهامبتون 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports 3 HD Premium ساوثامبتون - مانشستر سيتي 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 2 HD Premium

الدوري المصري – الجولة الـ 13

المباراة الموعد القناة الناقلة سموحة - طلائع الجيش 14:45 مصر، 15:45 السعودية OnTime Sport 2 الداخلية - البنك الأهلي 14:45 مصر، 15:45 السعودية OnTime Sport 1 الاتحاد السكندري - الزمالك 19:00 مصر، 20:00 السعودية OnTime Sport 1 فيوتشر - بيراميدز 19:00 مصر، 20:00 السعودية OnTime Sport 2

الدوري الفرنسي – الجولة الـ 18