جدول مباريات اليوم الأربعاء 10 يناير 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

أحمد جمال
Jude Bellingham & César Azpilicueta, Atletico Madrid vs. Real Madrid 24092023Getty Images
كأس إسبانيا 2كأس رابطة المحترفين في انجلتراReal Madrid v Atletico MadridLiverpool v FulhamSaudi Arabia v Hong KongReal MadridAtletico MadridLiverpoolSaudi ArabiaFulhamHong Kongمباريات ودية 1Tunisia v Cape VerdeTunisiaCape Verde

تعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء 10 يناير 2024 في البطولات العالمية والعربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من اللقاءات المهمة والساخنة التي ينتظرها الكثير من عشاق الساحرة المستديرة نظراً لما تحمله هذه المواجهات من تنافسية وحماس كبير.

أذن لنبدأ ونسرد لكم مباريات اليوم الأربعاء 10 يناير 2024 حيث نتابع مباراة نصف نهائي السوبر الإسباني الأول، والذي جمع ما بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في ملحمة من العيار الثقيل، كما سنتابع مباراة ليفربول وفولهام في ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

وفي إيطاليا، ينتظر عُشاق الكالتشيو مباريات ربع نهائي الكأس، والتي يحل فيها روما ضيفاً ثقيلاً على لاتسيو، بينما يستضيف ميلان فريق أتالانتا في السان سيرو، ومن أوروبا ننتقل إلى الشرق الأوسط، وبالتحديد إلى السعودية لنستكمل مباريات الجولة 17 من دوري يلو السعودي، والتي من أهمها مباراتي الصفا ضد القادسية، والعروبة ضد الفيصلي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ولن ينتهي اليوم عند ذلك فهناك دور الـ16 من كأس الرابطة المصرية، والتي يلتقي فيها بيراميدز الجريح لضياع السوبر المصري، في مواجهة فاركو الذي يُقدم أداء هزيلاً في الدوري المصري، كما سنتابع أيضاً الاختبار الآخير للمنتخب السعودي قبل بدأ فاعليات كأس آسيا، حيث يلتقي بمنتخب هونج كونج في السادسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 10 يناير 2024 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأربعاء 10 يناير 2024 "10-01-2024"

كأس السوبر الإسباني - نصف النهائي

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
ريال مدريد - أتلتيكو مدريد21:00 مصر، 22:00 السعوديةSSC SPORT 1 HD
SSC SPORT 5 HD		علي سعيد الكعبي
رؤوف خليف

كأس الرابطة الإنجليزية - نصف النهائي

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
ليفربول - فولهام22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports HD 1علي محمد علي

دوري يلو السعودي - الجولة 17

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
الصفا - القادسية14:10 مصر، 15:10 السعوديةالسعودية الرياضية 1يوسف السلطان
البكيرية - العربي14:30 مصر، 15:30 السعوديةالسعودية الرياضية 2خالد الدغيري
العروبة - الفيصلي14:40 مصر، 15:40 السعوديةالسعودية الرياضية 3علي الربيع

كأس إيطاليا - ربع النهائي

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
لاتسيو - روما19:00 مصر، 20:00 السعوديةAD Sports Premium 1
StarzPlay		محمد الشامسي
غازي العمري
ميلان - أتالانتا22:00 مصر، 23:00 السعوديةAD Sports Premium 1
StarzPlay		بلال علام
خالد الغول

كأس الرابطة المصرية - دور الـ16

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
الجونة - البنك الأهلي15:00 مصر، 16:00 السعوديةOnTime Sports 1محمد الغياتي
بيراميدز - فاركو17:00 مصر، 18:00 السعوديةOnTime Sports 1محمد الشازلي
سيراميكا كليوباترا - إنبي17:00 مصر، 18:00 السعوديةOnTime Sports 2محمد الكواليني

مباريات ودية - منتخبات

المباراةالموعدالقناة الناقلة
السعودية - هونج كونج17:30 مصر، 18:30 السعوديةSSC
تونس - الرأس الأخضر19:30 مصر، 20:30 السعوديةالوطنية التونسية 1

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