جدول مباريات اليوم الأربعاء 10 فبراير 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباريات اليوم الأربعاء 10 فبراير 2021 في كأس إيطاليا وإسبانيا وفرنسا والدوري المصري وأهم البطولات في العالم، وما هي القنوات الناقلة؟

يوم جديد في عالم الساحرة المستديرة تستمر معه التحديات والمنافسات في كافة أنحاء العالم.

البداية من كأس ملك إسبانيا، يحل برشلونة ضيفًا ثقيلًا على نظيره إشبيلية على ملعب رامون سانشيز في مباراة الذهاب من الدور نصف النهائي.

ثم في كأس إيطاليا، يستضيف أتالانتا نادي نابولي في مباراة الإياب لحسم المتؤهل للمباراة النهائية، انتهى لقاء الذهاب بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي كأس فرنسا، يلتقي صاحب صدارة الدوري نادي ليل بفريق ديجون، بينما يواجه حامل اللقب باريس سان جيرمان نادي كان.

ثم يأتي نصيب إنجلترا بمباريات قوية في كأس الإتحاد الإنجليزي، حيث يلتقي مانشستر سيتي بنادي سوانزي، كما يلتقي إيفرتون بتوتنهام على ملعب جوديسون بارك.

بينما على الجانب العربي وفي الدوري المصري، يستضيف الجونة نادي المقاولون العرب، بينما تم تأجيل مباراة المصري وبيراميدز.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات يوم الأربعاء 10 فبراير 2021 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 10 فبراير "10-2-2021":

كأس ملك إسبانيا - نصف النهائي (الذهاب) المباراة الموعد القناة الناقلة إشبيلية - برشلونة 22:00 مصر، 23:00 السعودية -

كأس إيطاليا - نصف النهائي (الإياب) المباراة الموعد القناة الناقلة أتالانتا - نابولي 21:45 مصر، 22:45 السعودية -

كأس فرنسا - دور الـ32 المباراة الموعد القناة الناقلة ديجون - ليل 20:00 مصر، 21:00 السعودية beIN Sports HD 5 كان - باريس سان جيرمان 22:05 مصر، 23:05 السعودية beIN Sports HD 6

كأس الإتحاد الإنجليزي - دور الـ16 المباراة الموعد القناة الناقلة سوانزي - مانشستر سيتي 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 1 إيفرتون - توتنهام 22:15 مصر، 23:15 السعودية beIN Sports HD 1

الدوري المصري - الجولة 13 المباراة الموعد القناة الناقلة الجونة - المقاولون العرب 14:30 مصر، 15:30 السعودية OnTime Sports HD المصري - بيراميدز تأجلت OnTime Sports HD

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