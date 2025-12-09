تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
أحمد جمال

جدول مباريات اليوم الأربعاء 10 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء 10 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية.

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأربعاء 10 ديسمبر 2025، حيث تستمر مواجهات الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا، والتي يلعب فيها آرسنال وكلوب بروج، باريس سان جيرمان وأتلتيك بيلباو، بينما ستكون مباراة قمة الجولة هي مواجهة ريال مدريد ومانشستر سيتي، بالإضافة إلى لقاء فلامينجو وكروز أزول في ربع نهائي كأس القارات للأندية.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 10 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأربعاء 10 ديسمبر 2025؟

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات دوري أبطال أوروبا وكأس القارات للأندية عبر تطبيق "TOD".

جدول مباريات اليوم الأربعاء 10 ديسمبر 2025 "10-12-2025"

دوري أبطال أوروبا - الجولة السادسة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
فياريال - كوبنهاجن20:45 السعودية، 21:45 الإماراتbeIN SPORTS 6عبدالله الغامدي 
كارباخ - أياكس أمستردام20:45 السعودية، 21:45 الإماراتbeIN SPORTS 7عامر الخوذيري 
ريال مدريد - مان سيتي23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN SPORTS 1حفيظ دراجي 
أتلتيك بلباو - باريس23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN SPORTS 2أحمد البلوشي 
كلوب بروج - أرسنال23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN SPORTS 3خليل البلوشي 
بنفيكا - نابولي23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN SPORTS 4جواد بدة 
يوفنتوس - بافوس23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN SPORTS 5حسن العيدروس
باير ليفركوزن - نيوكاسل23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN SPORTS 8عصام الشوالي 
دورتموند - بودو/جليمت23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN SPORTS 9أحمد فؤاد 

كأس القارات للأندية

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
كروز أزول - فلامينجو20:00 السعودية، 21:00 الإماراتbeIN SPORTS 2جواد بدة

كأس الرابطة المصرية - الجولة الأولى

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
طلائع الجيش - سيراميكا17:00 مصر، 18:00 السعوديةON Sport 2 محمد الغياتي 
الإسماعيلي - الجونة20:00 مصر، 21:00 السعوديةON Sport 1 عصام عبده
نادي زد - سموحة20:00 مصر، 21:00 السعوديةON Sport 2 محمود أبو الركب 

