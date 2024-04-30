جدول مباريات اليوم الأربعاء 1 مايو 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء 1 مايو 2024 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات الهامة في الدوريات الأوروبية الكبرى وأيضا البطولات العربية.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأربعاء 1 مايو 2024 حيث نتابع مواجهة باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، كما نتابع مباراة النصر والخليج في كأس خادم الحرمين الشريفين، بالإضافة إلى مباريات في الجولة 20 من الدوري المصري، والتي أهمها لقاء الأهلي والإسماعيلي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 1 مايو 2024 والقنوات الناقلة.

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كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأربعاء 1 مايو 2024؟

إذا كانت المباراة عبر قنوات SSC يمكنك مشاهدتها مباشرة من خلال تطبيق شاهد وذلك على مستوى كأس خادم الحرمين الشريفين.

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

جدول مباريات اليوم الأربعاء 1 مايو 2024 "01-05-2024"

دوري أبطال أوروبا - ذهاب نصف النهائي

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق بوروسيا دورتموند - باريس سان جيرمان 22:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 1 حسن العيدروس beIN Sports HD 2 حفيظ دراجي

كأس خادم الحرمين الشريفين - نصف النهائي

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق النصر - الخليج 21:00 مصر والسعودية SSC SPORT 1 HD فهد العتيبي SSC SPORT 5 HD حاتم بطيشة

دوري يلو السعودي - الجولة 30

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق الصفا - جدة 18:50 السعودية ومصر السعودية الرياضية 2 علي آل محسن الباطن - النجمة 19:10 السعودية ومصر السعودية الرياضية 3 محمد النعمي الجندل - العروبة 20:50 السعودية ومصر السعودية الرياضية 1 عائد العصيمي

الدوري المصري - الأسبوع الـ20