جدول مباريات اليوم الأربعاء 1 فبراير 2023 والقنوات الناقلة

أحمد جمال
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تعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء 1 فبراير 2023 في البطولات العالمية والمباريات الودية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

نستعرض معكم مباريات اليوم الأربعاء 1 فبراير 2023، والتي تُستكمل فيها الجولة 19 من دوري يلو السعودي، حيث نشاهد الحزم في مواجهة العروبة، بينما يلتقي العربي بفريق القيصومة.

كما سنكون على موعد مع انطلاق البطولة المنتظرة وهي كأس العالم للأندية، حيث يفتتحها الأهلي المصري بمواجهة قوية أمام أوكلاند سيتي النيوزيلندي، ولن تتوقف الإثارة عند هذا الحد، حيث سيكون اليوم الأربعاء 1 فبراير 2023 مليئًا بالمباريات.

فا في الدوري الإسباني سنتابع برشلونة ضد ريال بيتيس، بينما في كأس الرابطة الإنجليزية فسيلتقي مانشستر يونايتد في مواجهة نوتنجهام فورست، ولعشاق ميسي نصيب، حيث يخوض باريس سان جيرمان مباراة ضد مونبلييه في الدوري الفرنسي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 1 فبراير 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأربعاء 1 فبراير 2023 "1-2-2023"

دوري يلو السعودي - الجولة الـ19

المباراةالموعدالقناة الناقلة
الشعلة - هجر14:35 مصر، 15:35 السعوديةالسعودية الرياضية
العربي - القيصومة14:45 مصر، 15:45 السعوديةالسعودية الرياضية
الحزم - العروبة14:50 مصر، 15:50 السعوديةالسعودية الرياضية
العين - الساحل15:05 مصر، 16:05 السعوديةالسعودية الرياضية

كأس العالم للأندية - المباراة الأولى

المباراةالموعدالقناة الناقلة
الأهلي - أوكلاند سيتي21:00 مصر، 22:00 السعوديةSSC1 HD

الدوري الإسباني - الجولة الـ17

المباراةالموعدالقناة الناقلة
ريال بيتيس - برشلونة22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports HD 1

كأس الرابطة الإنجليزية - نصف النهائي (مباراة الإياب)

المباراةالموعدالقناة الناقلة
مانشستر يونايتد - نوتنجهام فورست22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports 2 HD Premium

الدوري الفرنسي - الجولة الـ21

المباراةالموعدالقناة الناقلة
مونبلييه - باريس سان جيرمان22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports HD 2

كأس ألمانيا - دور الـ16

اختيارات المحررين

المباراةالموعدالقناة الناقلة
ماينز - بايرن ميونخ21:45 مصر، 22:45 السعودية-
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