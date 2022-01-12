جدول مباريات اليوم الخميس 1 ديسمبر 2022 في كأس العالم والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 1 ديسمبر 2022 في كأس العالم والبطولات العالمية والمباريات الودية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يوم جديد بمتعة جديدة في المونديال، حيث نستعرض معكم جميع مباريات اليوم الخميس 1 ديسمبر 2022 والتي سيكون أبرزها بالطبع مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من دور مجموعات كأس العالم 2022.

حيث يلتقي منتخب المغرب بمنتخب كندا في السادسة مساءً بتوقيت السعودية وقطر، ويكفي التعادل لتأهل أسود الأطلس ليكون المنتخب العربي الوحيد المتأهل من دور المجموعات.

كما ستكون هناك ملحمة كروية ستشهدها المجموعة الخامسة في مواجهة اليابان قاهر الألمان ضد إسبانيا، في حين يحاول منتخب ألمانيا التمسك بالأمل الأخير للتأهل عن طريق ممر كوستاريكا إذا ما تعثر الساموراي الأزرق.

كما سنشاهد أيضاً بعض من مباريات الدوري المصري الممتاز والتي أبرزها مباراة الزمالك ضد المصري في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 1 ديسمبر 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الخميس 1 ديسمبر 2022 "1-12-2022"

كأس العالم – دور المجموعات

المباراة الموعد القناة الناقلة المغرب - كندا 17:00 مصر، 18:00 السعودية وقطر beIN Sports HD 1 Max كرواتيا - بلجيكا 17:00 مصر، 18:00 السعودية وقطر beIN Sports HD 2 Max إسبانيا - اليابان 21:00 مصر، 22:00 السعودية وقطر beIN Sports HD 1 Max ألمانيا - كوستاريكا 21:00 مصر، 22:00 السعودية وقطر beIN Sports HD 2 Max

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