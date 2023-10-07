جدول مباريات اليوم الأحد 8 أكتوبر 2023 والقنوات الناقلة والمعلقين

أحمد جمال
Martin Odegaard Erling Haaland Arsenal Man City 2023-24Getty Images
الدوري الإنجليزي الممتازالدوري الإسباني - لا ليجاأرسنال v مانشستر سيتيأرسنالمانشستر سيتيبرايتون v ليفربولبرايتونليفربولوست هام v نيوكاسلوست هامنيوكاسلولفرهامبتون v أستون فيلاولفرهامبتونأستون فيلاغرناطة v برشلونةغرناطةبرشلونةأتليتكو مدريد v ريال سوسيدادأتليتكو مدريدريال سوسيدادفياريال v لاس بالماسفيارياللاس بالماسديبورتيفو ألافيس v ريال بيتيسديبورتيفو ألافيسريال بيتيسسيلتا فيغو v خيتافيسيلتا فيغوخيتافيالأهلي v الإسماعيليالأهليالإسماعيليالدوري المصري الممتازبيراميدز v إنبيبيراميدزإنبينابولي v فيورنتينانابوليفيورنتيناالدوري الإيطالي - سيري آكالياري v روماكالياريرومالاتسيو v أتالانتالاتسيوأتالانتابايرن ميونخ v فرايبورجبايرن ميونخفرايبورجالدوري الألماني - بوندسليجاباير ليفركوزن v كولنباير ليفركوزنكولنمارسيليا v لو هافرمارسيليالو هافرالدوري الفرنسي - ليج 1ستاد رين v باريس سان جيرمانالدوري الأمريكيستاد رينباريس سان جيرمانإنتر ميامي v سينسيناتيإنتر مياميسينسيناتي

تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 8 أكتوبر 2023 في البطولات العالمية والعربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات الهامة والحماسية، في شهر جديد يحفل باللقاءات القوية والممتعة سواء على المستوى الأوروبي أو المستوى العربي.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأحد 8 أكتوبر 2023 حيث نتابع الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي، والتي من أهمها لقاء مانشستر سيتي وآرسنال، بينما يحل ليفربول ضيفاً على برايتون.

وفي الدوري الإسباني يخوض برشلونة لقاءً هامًا ضد غرناطة ضمن الجولة التاسعة، في محاولاتهم لتدارك فقدان النقاط التي هُدرت أمام ريال مايوركا وخيتافي، كما يلتقي أتلتيكو مدريد بريال سوسييداد، بالإضافة إلى مباريات الدوري الإيطالي والتي أهمها مباراة نابولي وفيرونتينا.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 8 أكتوبر 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأحد 8 أكتوبر 2023 "08-10-2023"

الدوري الإنجليزي - الجولة الثامنة

المباراةالموعدمعلق المباراةالقناة الناقلة
برايتون - ليفربول16:00 مصر والسعوديةخليل البلوشيbeIN Sports HD 1
وست هام - نيوكاسل16:00 مصر والسعوديةجواد بدةbeIN Sports HD 2
وولفرهامبتون - أستون فيلا16:00 مصر والسعوديةأحمد البلوشيbeIN Sports HD Xtra 1
آرسنال - مانشستر سيتي18:30 مصر والسعوديةعصام الشواليbeIN Sports HD 1

الدوري الإسباني - الجولة التاسعة

المباراةالموعدمعلق المباراةالقناة الناقلة
فياريال - لاس بالماس15:00 مصر والسعوديةمنتصر الأزهريbeIN Sports HD 3
أتلتيكو مدريد - ريال سوسييداد17:15 مصر والسعوديةعلي محمد عليbeIN Sports HD 3
ديبورتيفو ألافيس - ريال بيتيس19:30 مصر والسعوديةنوفل باشيbeIN Sports HD 8
سيلتا فيجو - خيتافي19:30 مصر والسعوديةمحمد فوزيbeIN Sports HD 3
غرناطة - برشلونة22:00 مصر والسعوديةحفيظ دراجيbeIN Sports HD 3

الدوري الأمريكي MLS - المجموعة الشرقية

المباراةالموعدالقناة الناقلة
إنتر ميامي - سينسيناتي02:30 مصر والسعودية-

الدوري الإيطالي - الجولة الثامنة

المباراةالموعدمعلق المباراةالقناة الناقلة
لاتسيو - أتالانتا16:00 مصر والسعوديةخالد الغولAD SPORTS Premium 1
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كالياري - روما19:00 مصر والسعوديةعصام عبدهAD SPORTS Premium 1
Starz Play App
نابولي - فيورنتينا21:45 مصر والسعوديةمحمد الشامسيAD SPORTS Premium 1
Starz Play App

الدوري الألماني - الجولة السابعة

المباراةالموعدمعلق المباراةالقناة الناقلة
باير ليفركوزن - كولن16:30 مصر والسعوديةسمير اليعقوبيbeIN Sports HD 6
بايرن ميونخ - فرايبورج18:30 مصر والسعوديةعامر الخوذيريbeIN Sports HD 5

الدوري المصري - الجولة الثالثة

المباراةالموعدالقناة الناقلة
الأهلي - الإسماعيلي19:00 مصر والسعوديةOnTime Sports 1
بيراميدز - إنبي19:00 مصر والسعوديةOnTime Sports 1

الدوري الفرنسي - الجولة 8

المباراةالموعدالقناة الناقلة
مارسيليا - لوهافر14:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 4
ليون - لوريان16:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 5
رين - باريس سان جيرمان21:45 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 4

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