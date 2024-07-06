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أحمد جمال

جدول مباريات اليوم الأحد 7 يوليو 2024 والقنوات الناقلة

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تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 7 يوليو 2024 والقنوات الناقلة والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات الهامة في البطولات الكبرى العالمية والقارية.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأحد 7 يوليو 2024 حيث نتابع مباريات ربع نهائي كوبا أمريكا 2024، والتي ستشهد لقاء هام بين منتخبي البرازيل والأوروجواي، بينما يخوض المنتخب الكولومبي مباراته ضد منتخب بنما الذي يُعد الحصان الأسود للبطولة.

كذلك نتابع مواجهات الجولة 30 من الدوري المصري الممتاز، والتي أهمها مباراة الزمالك والإسماعيلي في لقاء دائماً ما يتسم بالقوة والمتعة، وأيضاً سنكون على موعد مع مباراة إنتر ميامي ضد سينسيناتي في الدوري الأمريكي.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 7 يوليو 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأحد 7 يوليو 2024؟

لعشاق مباريات الدوري المصري، يمكنكم متابعتها عبر موقع كورة بلس.

أما بالنسبة لبطولة كوبا أمريكا، فلا توجد قناة ناقلة لها في الشرق الأوسط، أما الدوري الأمريكي فيمكن متابعته عن طريقة تطريق Apple+

وإن كنت في منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بالبطولة من أي مكان في العالم يمكن الاعتماد على Nord VPN.

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جدول مباريات اليوم الأحد 7 يوليو 2024 "07-07-2024"

كوبا أمريكا 2024 - ربع النهائي

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
كولومبيا - بنما01:00 مصر والسعوديةغير منقولة عربيًا
أوروجواي - البرازيل04:00 مصر والسعوديةغير منقولة عربيًا

الدوري المصري - الجولة 30

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
بلدية المحلة - المصري16:00 مصر والسعوديةOnTime Sports
الجونة - سيراميكا كليوباترا19:00 مصر والسعوديةOnTime Sports
الزمالك - الإسماعيلي19:00 مصر والسعوديةOnTime Sports

الدوري الأمريكي - الجولة 23

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
سينسيناتي - إنتر ميامي02:30 مصر والسعوديةApple TV

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