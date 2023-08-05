جدول مباريات اليوم الأحد 6 أغسطس 2023 والقنوات الناقلة

أحمد جمال
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تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 6 أغسطس 2023 في البطولات العالمية والمباريات الودية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

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يستعرض معكم "جول | Goal" مواجهات هذا اليوم الذي سنتابع فيه العديد من اللقاءات الهامة، في ظل سيطرة كأس العالم للسيدات والبطولة العربية على المشاهدة الجماهيرية.

ونعرض لكم مباريات اليوم الأحد 6 أغسطس 2023 حيث نتابع مباراتين غاية في الأهمية في ثمن نهائي كأس الملك سلمان، والتي يتواجه فيها الرجاء والنصر، بينما يلتقي الشباب والوحدة الإماراتي.

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كما سنتابع بطولة درع المجتمع الإنجليزي، والتي تُعرف سابقاً باسم الدرع الخيرية، والتي يتواجه فيها آرسنال ضد مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي وبطل كأس الاتحاد، لذا يُشارك الجانرز كونه وصيف الدوري.

وبالإضافة إلى متابعتنا لأكثر من ودية هامة ضمن استعدادات الفرق للموسم الكروي الجديد، نتابع أيضاً مباريات دور الـ16 من كأس العالم للسيدات 2023 الذي حظى بالكثير من المتابعة هذا العام.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 6 أغسطس 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأحد 6 أغسطس 2023 "06-08-2023"

كأس العالم للسيدات - دور الـ16

المباراةالموعدالقناة الناقلة

هولندا - جنوب إفريقيا

05:00 مصر والسعوديةbeIN Sports 1 HD Premium
السويد - الولايات المتحدة12:00 مصر والسعوديةbeIN Sports 1 HD Premium

كأس الملك سلمان - ربع النهائي


المباراةالموعدالقناة الناقلة
الرجاء - النصر18:00 مصر والسعوديةSSC. شاهد VIP
الشباب السعودي - الوحدة الإماراتي21:00 مصر والسعوديةSSC. شاهد VIP

درع المجتمع الإنجليزي - الدرع الخيرية

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
آرسنال - مانشستر سيتي18:00 مصر والسعوديةbeiN Sports Premium 1

المباريات الودية التحضيرية - أندية

ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

  • 58654كريم بنزيما
  • 5311خاليدو كوليبالي
  • 7420روبرتو فيرمينو
  • 4445نجولو كانتي
  • 9413مارسيلو بروزوفيتش
  • 16187صفقة أخرى
101430 الأصوات
المباراةالموعدالقنوات الناقلة
أتلتيكو مدريد - إشبيلية05:00 مصر والسعودية-
توتنهام - شاختار16:00 مصر والسعودية-
مانشستر يونايتد - أتليتك بيلباو18:00 مصر والسعودية-
بروسيا دورتموند - أياكس امستردام18:00 مصر والسعودية-
نابولي - أوجسبورج19:30 مصر والسعودية-

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