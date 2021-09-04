جدول مباريات اليوم الأحد 5 سبتمبر 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 5 سبتمبر 2021 في تصفيات كأس العالم لقارتي أوروبا وإفريقيا، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

بدأت فترة التوقف الدولي، وتوقفت المسابقات المحلية، وتتنافس العديد من المنتخبات في الفترة الحالية ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم، أو البطولات القارية المختلفة.

وتتواصل تصفيات قارة أوروبا المؤهلة للمونديال، يوم الأحد في الجولة الخامسة، وسيلعب منتخب إنجلترا مع أندورا، وإسبانيا أمام جورجيا، وألمانيا مع أرمينيا، وسويسرا أمام إيطاليا .

وتنطلق مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لتصفيات قارة إفريقيا المؤهلة للمونديال المقبل، وفيها يلعب المنتخب المصري مع نظيره الجابوني، ورواندا أمام كينيا.

وستتجه الأنظأر إلى أمريكا الجنوبية لمتابعة كلاسيكو الأرض بين البرازيل والأرجنتين في الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة للمونديال.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 5 أغسطس 2021 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم الأحد 5 سبتمبر "5-9-2021":

تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم - الجولة الخامسة المباراة الموعد القناة الناقلة إنجلترا - أندورا 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium ألمانيا - أرمينيا 20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports HD Xtra 1 إسبانيا - جورجيا 20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports HD Xtra 2 سويسرا - إيطاليا 20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports 1 HD Premium بلجيكا - التشيك 20:45 مصر، 21:45 السعودية وقطر beIN Sports 3 HD Premium

تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم - الجولة الثانية المباراة الموعد القناة الناقلة الجابون - مصر 21:00 مصر، 22:00 السعودية ON Time Sports 1 HD

تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم - الجولة السادسة المباراة الموعد القناة الناقلة البرازيل - الأرجنتين 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports 2 HD Premium

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