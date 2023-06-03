جدول مباريات اليوم الأحد 4 يونيو 2023 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 4 يونيو 2023 في البطولات العالمية والمباريات الودية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم Goal النسخة العربية مباريات هذا اليوم الكروي الممتع، حيث سنتابع سوياً مباريات هامة ضمن الجولات الأخيرة من الدوريات الكبرى، والتي يسعى فيها الفرق لتجنب الهبوط، بالإضافة إلى البطولة الأفريقية الأهم في القارة السمراء التي سنستمتع بها اليوم.

ونبدأ حديثنا عن مباريات اليوم الأحد 4 يونيو 2023 مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال أوروبا، بين الأهلي المصري والوداد المغربي، والتي تُقام في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة في استاد القاهرة، على أن تكون مباراة الإياب في الحادي عشر من الشهر الحالي بالمغرب.

كما سنتابع أيضاً مباريات الجولة الـ38 والأخيرة من الدوري الإسباني الذي تم تحديد البطل والمتأهلين للبطولات الأوروبية، كما تم تحديد الفرق الهابطة بإستثناء بلد الوليد الذي ما أن استطاع الانتصار على خيتافي فسيتم غربلة المراكز من المركز الثالث عشر وحتى السابع عشر ليتقرر ثالث الهابطين رفقة إسبانيول وإلتشي، وبالحديث عن مباريات الجولة فيخوض برشلونة مباراتة ضد سلتا فيجو، بينما يواجه ريال مدريد أتلتيك بيلباو.

وعلى غرار الدوري الإسباني تخوض فرق الدوري الإيطالي مباراتهم الأخيرة ضمن الجولة 38، حيث يلتقي نابولي بسامبدوريا، يوفنتوس ضد أودينيزي، ميلان ضد فيرونا وروما ضد سبيزيا، وكما هو الحال في إسبانيا، يكون في إيطاليا، حيث تم تحديد البطل والمتأهلين للبطولات الأوروبية والفرق الهابطة بإستثناء ثالث الهابطين والذي سيكون إما فيرونا أو سبيزيا.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 4 يونيو 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأحد 4 يونيو 2023 "4-6-2023"

دوري أبطال أفريقيا - النهائي (مباراة الذهاب)

المباراة الموعد القناة الناقلة الأهلي - الوداد 21:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 4

الدوري الإسباني - الجولة 38

المباراة الموعد القناة الناقلة ريال مايوركا - رايو فاييكانو 21:30 مصر والسعودية beIN Sports 3 HD Premium ريال سوسييداد - إشبيلية 21:30 مصر والسعودية beIN Sports HD 2 ريال مدريد - أتلتيك بيلباو 21:30 مصر والسعودية beIN Sports HD 1 فياريال - أتلتيكو مدريد 21:30 مصر والسعودية beIN Sports HD 3 أوساسونا - جيرونا 21:30 مصر والسعودية beIN Sports HD 7 ريال بيتيس - فالنسيا 22:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 2 سيلتا فيجو - برشلونة 22:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 1 بلد الوليد - خيتافي 22:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 3 إلتشي - قاديش 22:00 مصر والسعودية beIN Sports 3 HD Premium إسبانيول - ألميريا 22:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 7

الدوري الايطالي - الجولة 38

من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟ كريم بنزيما

إرلينج هالاند

هاري كين

روبرت ليفاندوفسكي

كيليان مبابي

فيكتور أوسيمين 806975 الأصوات شكرًا للتصويت. سيتم مشاركة النتائج قريبًا. من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟ 32% كريم بنزيما

35% إرلينج هالاند

4% هاري كين

11% روبرت ليفاندوفسكي

12% كيليان مبابي

6% فيكتور أوسيمين 806975 الأصوات