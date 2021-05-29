جدول مباريات اليوم الأحد 30 مايو 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباريات اليوم الأحد 30 مايو 2021 في الدوري السعودي والدوري المصري الممتاز وأهم البطولات في العالم، وما هي القنوات الناقلة؟

مع نهاية الموسم الأوروبي أمس بنهائي دوري أبطال أوروبا، تصبح البطولات العربية هي قبلة محبي كرة القدم في جميع أنحاء الوطن العربي.

تقام اليوم مبارياة الجولة الأخيرة من الدوري السعودي، وسيستضيف الهلال الفيصلي والنصر الاتحاد، كما يواجه الشباب الوحدة والأهلي الاتفاق، وستلعب جميع المباريات في نفس التوقيت 9 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وفي الأسبوع 21 من الدوري المغربي، يواجه مولودية وجدة شباب المحمدية والفتح الرباطي الوداد والمغرب التطواني حسنية أكادير، كما يلتقي الرجاء مع الجيش الملكي.

سيواجه اليوم نادي الزمالك نادي الجونة في الأسبوع 25 من الدوري المصري الممتا، كما يستضيف نادي إنبي الإنتاج الحربي وسموحة المقاولون العرب وبيراميدز الإسماعيلي.

كما سيكون عشاق كرة القدم على موعد مع عدد من المباريات الودية الدولية، أبرزها التي ستجمع بين سويسرا والولايات المتحدة.

جدول مباريات اليوم في الدوري السعودي 2020-21 والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات يوم الأحد 30 مايو 2021 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم الأحد 30 مايو"30-5-2021":

الدوري السعودي - الجولة 30 المباراة الموعد القناة الناقلة الهلال - الفيصلي 21:00 السعودية، 20:00 مصر KSA Sports 1 HD النصر - الاتحاد 21:00 السعودية، 20:00 مصر KSA Sports 1 HD الشباب - الوحدة 21:00 السعودية، 20:00 مصر KSA Sports 1 HD القادسية - أبها 21:00 السعودية، 20:00 مصر KSA Sports 1 HD الرائد - الفتح 21:00 السعودية، 20:00 مصر KSA Sports 1 HD الأهلي - الاتفاق 21:00 السعودية، 20:00 مصر KSA Sports 1 HD ضمك - التعاون 21:00 السعودية، 20:00 مصر KSA Sports 1 HD العين - الباطن 21:00 السعودية، 20:00 مصر KSA Sports 1 HD

الدوري المغربي - الجولة 21 المباراة الموعد القناة الناقلة مولودية وجدة - شباب المحمدية 17:00 المغرب، 18:00 مصر Arryadia SD/HD الفتح الرباطي - الوداد 19:15 المغرب، 20:15 مصر Arryadia SD/HD المغرب التطواني - حسنية أكادير 21:30 المغرب، 22:30 مصر Arryadia SD/HD الرجاء - الجيش الملكي 21:30 المغرب، 22:30 مصر Arryadia SD/HD

الدوري المصري - الجولة 25 المباراة الموعد القناة الناقلة إنبي - الإنتاج الحربي 17:00 مصر، 18:00 السعودية ON TIME SPORT سموحة - المقاولون العرب 17:00 مصر، 18:00 السعودية ON TIME SPORT بيراميدز - الإسماعيلي 19:00 مصر، 20:00 السعودية ON TIME SPORT الجونة - الزمالك 21:00 مصر، 22:00 السعودية ON TIME SPORT

مباريات ودية دولية المباراة الموعد القناة الناقلة المكسيك - آيسلندا 03:00 مصر، 04:00 السعودية Sport 2 Czechia سويسرا - الولايات المتحدة 20:15 مصر، 21:15 السعودية beIN Sports 2 HD Premium

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