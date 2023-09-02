جدول مباريات اليوم الأحد 3 سبتمبر 2023 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 3 سبتمبر 2023 في البطولات العالمية والعربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات الهامة والحماسية، سواء على المستوى الأوروبي أو المستوى العربي.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأحد 3 سبتمبر 2023 حيث نتابع مباريات ضمن الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي بالتأكيد ستكون أهمها مباراة آرسنال ضد مانشستر يونايتد، بالإضافة إلى متابعتنا لمباراة ليفربول وأستون فيلا.

ومن البطولة الإنجليزية إلى الدوري الإسباني حيث نتابع مواجهة برشلونة وأوساسونا ومباراة أتلتيكو مدريد ضد إشبيلية، ولعشاق الدوري الإيطالي ستكون هناك مباراة ليوفينتوس ضد إمبولي، بينما يواجه إنتر فريق فيورنتينا ضمن الجولة الثالثة من السيري آ، بالإضافة إلى مباريات الجولة الرابعة من دوري يلو السعودي.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 3 سبتمبر 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأحد 3 سبتمبر 2023 "03-09-2023"

الدوري الإنجليزي - الجولة الرابعة

المباراة الموعد معلق المباراة القناة الناقلة كريستال بالاس - وولفرهامبتون 16:00 مصر والسعودية خالد الحدي beIN Sports 2 HD Premium ليفربول - أستون فيلا 16:00 مصر والسعودية حفيظ دراجي beIN Sports 1 HD Premium آرسنال - مانشستر يونايتد 18:30 مصر والسعودية حسن العيدروس beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإسباني - الجولة الرابعة

المباراة الموعد معلق المباراة القناة الناقلة جيرونا - لاس بالماس 15:00 مصر والسعودية أحمد المعمري beIN Sports HD 1 ريال مايوركا - أتلتيك بيلباو 17:15 مصر والسعودية عادل خلو beIN Sports HD 1 أتلتيكو مدريد - إشبيلية 19:30 مصر والسعودية أحمد البلوشي beIN Sports HD 1 أوساسونا - برشلونة 22:00 مصر والسعودية علي محمد علي beIN Sports HD 1

الدوري الإيطالي - الجولة الثالثة

المباراة الموعد معلق المباراة القناة الناقلة إنتر - فيورنتينا 19:30 مصر والسعودية عامر عبد الله AD SPORTS Premium 1

Starz Play App إمبولي - يوفنتوس 21:45 مصر والسعودية عصام عبده AD SPORTS Premium 1

Starz Play App

دوري يلو السعودي - الجولة الرابعة

المباراة الموعد القناة الناقلة الجبلين - هجر 19:05 مصر والسعودية السعودية الرياضية العربي - القيصومة 19:05 مصر والسعودية السعودية الرياضية الباطن - الخلود 20:30 مصر والسعودية السعودية الرياضية

الدوري الفرنسي - الجولة 4

المباراة الموعد القناة الناقلة ليل - مونبلييه 16:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 4 نيس - ستراسبورج 18:05 مصر والسعودية beIN Sports HD 2 ليون - باريس سان جيرمان 21:45 مصر والسعودية beIN Sports HD 2

الدوري الألماني - الجولة 3