جدول مباريات اليوم الأحد 29 أغسطس 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 29 أغسطس 2021 في الدوري الإسباني والدوري الإنجليزي والدوري الإيطالي وأهم البطولات والقنوات الناقلة..

ينتظر عشاق كرة القدم مبارياتٍ مثيرة اليوم الأحد 29 أغسطس 2021.

في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي يلتقي نادي بيرنلي مع ليدز يونايتد، وتوتنهام مع واتفورد ومانشستر يونايتد مع وولفرهامبتون.

كما تستمر مباريات الجولة الثالثة في الدوري الإسباني، حيث يواجه نادي برشلونة نادي خيتافي وقادش أوساسونا ورايو فاييكانو غرناطة وأتلتيكو مدريد فياريال.

وفي الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي، يستضيف جنوى نابولي وساسوولو سامبدوريا وميلان كالياري وساليرنيتانا روما.

وتنتظر جماهير كرة القدم في جميع أنحاء العالم اليوم مباراة هامة في الدوري الفرنسي ستجمع بين باريس سان جيرمان وستاد ريمس، حيث يُنتظر أن تكون الأولى لليونيل ميسي مع فريقه الجديد.

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وهنا نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 29 أغسطس 2021 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم الأحد 29 أغسطس "29-8-2021":

الدوري الإنجليزي - الجولة 3 المباراة الموعد القناة الناقلة بيرنلي - ليدز يونايتد 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports 2 HD Premium توتنهام - واتفورد 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium وولفرهامبتون - مانشستر يونايتد 17:30 مصر، 18:30 السعودية beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإسباني - الجولة3 المباراة الموعد القناة الناقلة برشلونة - خيتافي 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports HD 1 قادش - أوساسونا 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 4 رايو فاييكانو - غرناطة 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 1 أتلتيكو مدريد - فياريال 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 1

الدوري الإيطالي - الجولة 2 المباراة الموعد القناة الناقلة جنوى - نابولي 18:30 مصر، 19:30 السعودية Lega Serie A YouTube ساسوولو - سامبدوريا 18:30 مصر، 19:30 السعودية لا يوجد ميلان - كالياري 20:45 مصر، 21:45 السعودية Lega Serie A YouTube ساليرنيتانا - روما 20:45 مصر، 21:45 السعودية لا يوجد

الدوري الألماني - الجولة 3 المباراة الموعد القناة الناقلة أونيون برلين - بوروسيا مونشنجلادباخ 15:30 مصر، 16:30 السعودية لا يوجد فولفسبورج - لايبزيج 17:30 مصر، 18:30 السعودية لا يوجد

الدوري الفرنسي - الجولة 4 المباراة الموعد القناة الناقلة تروا - موناكو 13:00 مصر، 14:00 السعودية beIN Sports HD 2 أنجيه - رين 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports HD 2 كليرمون فوت - ميتز 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports HD 5 لانس - لوريان 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports HD 3 ستراسبورج - ستاد بريست 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports HD 4 ليل - مونبلييه 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports HD 2 ستاد ريمس - باريس سان جيرمان 20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports 1 HD Premium

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