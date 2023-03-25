جدول مباريات اليوم الأحد 26 مارس 2023 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 26 مارس 2023 في البطولات العالمية والمباريات الودية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟
يوم جديد من أيام التوقف الدولي حيث تتوقف الدوريات الكبرى والدوريات العربية أيضاً ولكن لن تتوقف المتعة، فنحن على موعد مع أكثر من مباراة هامة وأكثر من بطولة هامة للمنتخبات، نسرد تفاصيلها لكم في موقع Goal النسخة العربية.
حيث نستعرض معكم مباريات اليوم الأحد 26 مارس 2023، ونبدأ حديثنا بتصفيات كأس أمم أوروبا المؤهلة ليورو 2024، لنتابع إنطلاق الجولة الثانية من دور المجموعات، لنتابع على وجه الخصوص المجموعة الثالثة حيث مواجهة إنجلترا لمنتخب أوكرانيا، بينما يحل المنتخب الإيطالي ضفاً على مالطة.
كما سنتابع مباراتين ضمن الجولة الرابعة من تصفيات كأس أمم أفريقيا، والتي من بينهما مباراة زامبيا ضد ليسوثو، وفي كأس الرابطة المصرية سنتابع مباراة الزمالك ضد البنك الأهلي، ومباراة بيراميدز ضد إنبي، في حين ينتظر عشاق المغرب العربي المباراة الودية التي تجمع المنتخب المغربي بمنتخب البرازيل.وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 26 مارس 2023 والقنوات الناقلة.
جدول مباريات اليوم الأحد 26 مارس 2023 "26-3-2023"
تصفيات كأس أمم أوروبا - دور المجموعات (الجولة الثانية)
تصفيات كأس أمم أفريقيا - دور المجموعات (الجولة الرابعة)
كأس الرابطة المصرية - دور الـ16
مباريات دولية ودية - منتخباتطالع الجدول بالكامل من هنا