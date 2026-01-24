جدول مباريات اليوم الأحد 25 يناير 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأحد 25 يناير 2026، حيث تقام مواجهات قوية على المستويين العربي والعالمي.

في الدوري الإنجليزي يواجه آرسنال مانشستر يونايتد، ويواجه تشيلسي نظيره كريستال بالاس، بينما في الدوري الإسباني، سيلعب برشلونة أمام ريال أوفييدو وأتلتيكو مدريد يواجه ريال مايوركا.

كما تستمر مباريات الجولة الثامنة عشرة من دوري روشن السعودي، والتي أبرزها لقاء الهلال والرياض، بالاضافة إلى مواجهات قوية في الدوري الإيطالي، حيث يلتقي ميلان وروما، ويتواجه يوفنتوس ونابولي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 25 يناير 2026 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأحد 25 يناير 2026؟

يمكن متابعة دوري أبطال أفريقيا والدوري الإسباني والفرنسي والإنجليزي عبر تطبيق TOD.

يمكن متابعة دوري روشن السعودي السعودي عبر تطبيق ثمانية.

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الألماني، عبر تطبيق "شاهد".

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الإيطالي عبر تطبيق "stc tv".

جدول مباريات اليوم الأحد 25 يناير 2026 "25-01-2026"

الدوري الإنجليزي - الجولة 23

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق كريستال بالاس - تشيلسي 17:00 السعودية، 18:00 الإمارات beIN SPORTS 1 حفيظ دراجي برينتفورد - نوتينجهام فورست 17:00 السعودية، 18:00 الإمارات beIN SPORTS 3 باسم الزير نيوكاسل - أستون فيلا 17:00 السعودية، 18:00 الإمارات beIN SPORTS 5 عبدالله الغامدي آرسنال - مانشستر يونايتد 19:30 السعودية، 20:30 الإمارات beIN SPORTS 1 حسن العيدروس

الدوري الإسباني - الجولة 21

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق أتلتيكو مدريد - ريال مايوركا 16:00 السعودية، 17:00 الإمارات beIN SPORTS 6 علي سعيد الكعبي برشلونة - ريال أوفييدو 18:15 السعودية، 19:15 الإمارات beIN SPORTS 2 عصام الشوالي ريال سوسييداد - سيلتا فيجو 20:30 السعودية، 21:30 الإمارات beIN SPORTS 6 محمد السعدي ألافيس - ريال بيتيس 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN SPORTS 3 محمد المبروكي

الدوري الإيطالي - الجولة 22

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق ساسوولو - كريمونيسي 14:30 السعودية، 15:30 الإمارات stc tv - أتالانتا - بارما 17:00 السعودية، 18:00 الإمارات stc tv - جنوى - بولونيا 17:00 السعودية، 18:00 الإمارات stc tv - يوفنتوس - نابولي 20:00 السعودية، 21:00 الإمارات stc tv عامر عبدالله روما - ميلان 22:45 السعودية، 23:45 الإمارات stc tv فارس عوض

دوري روشن السعودي - الجولة 18

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق النجمة - القادسية 18:20 السعودية، 19:20 الإمارات ثمانية خالد المديفر الرياض - الهلال 20:30 السعودية، 21:30 الإمارات ثمانية فهد العتيبي الفيحاء - الفتح 20:30 السعودية، 21:30 الإمارات ثمانية محمد حسين

الدوري الألماني - الجولة 19

المباراة الموعد القنوات الناقلة مونشنجلادباخ - شتوتجارت 17:30 السعودية، 18:30 الإمارات شاهد فرايبورج - كولن 19:30 السعودية، 20:30 الإمارات شاهد

الدوري الفرنسي - الجولة 19

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق نانت - نيس 17:00 السعودية، 18:00 الإمارات beIN SPORTS 4 سمير اليعقوبي ميتز - ليون 19:15 السعودية، 20:15 الإمارات beIN SPORTS 3 عامر الخوذيري بريست - تولوز 19:15 السعودية، 20:15 الإمارات beIN SPORTS 4 محمد نضال نادي باريس - أنجيه 19:15 السعودية، 20:15 الإمارات beIN SPORTS 5 مصطفى ناظم ليل - ستراسبوج 22:45 السعودية، 23:45 الإمارات beIN SPORTS 4 أحمد البلوشي

دوري أبطال إفريقيا - الجولة 3

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق سانت إلوي لوبوبو - مولودية الجزائر 14:00 الجزائر، 15:00 مصر beIN SPORTS 8 محمد المبروكي الملعب المالي - بيترو أتلتيكو 19:00 السعودية، 18:00 مصر beIN SPORTS 8 محمد بركات

كأس الكونفدرالية الإفريقية - الجولة 3