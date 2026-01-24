تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
arsenal manchester unitedGetty Images
أحمد جمال

جدول مباريات اليوم الأحد 25 يناير 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 25 يناير 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية.

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأحد 25 يناير 2026، حيث تقام مواجهات قوية على المستويين العربي والعالمي.

في الدوري الإنجليزي يواجه آرسنال مانشستر يونايتد، ويواجه تشيلسي نظيره كريستال بالاس، بينما في الدوري الإسباني، سيلعب برشلونة أمام ريال أوفييدو وأتلتيكو مدريد يواجه ريال مايوركا.

كما تستمر مباريات الجولة الثامنة عشرة من دوري روشن السعودي، والتي أبرزها لقاء الهلال والرياض، بالاضافة إلى مواجهات قوية في الدوري الإيطالي، حيث يلتقي ميلان وروما، ويتواجه يوفنتوس ونابولي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 25 يناير 2026 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأحد 25 يناير 2026؟

يمكن متابعة دوري أبطال أفريقيا والدوري الإسباني والفرنسي والإنجليزي عبر تطبيق TOD.

يمكن متابعة دوري روشن السعودي السعودي عبر تطبيق ثمانية.

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الألماني، عبر تطبيق "شاهد".

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الإيطالي عبر تطبيق "stc tv".

جدول مباريات اليوم الأحد 25 يناير 2026 "25-01-2026"

الدوري الإنجليزي - الجولة 23

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
كريستال بالاس - تشيلسي17:00 السعودية، 18:00 الإماراتbeIN SPORTS 1حفيظ دراجي
برينتفورد - نوتينجهام فورست17:00 السعودية، 18:00 الإماراتbeIN SPORTS 3باسم الزير
نيوكاسل - أستون فيلا17:00 السعودية، 18:00 الإماراتbeIN SPORTS 5عبدالله الغامدي
آرسنال - مانشستر يونايتد19:30 السعودية، 20:30 الإماراتbeIN SPORTS 1حسن العيدروس

الدوري الإسباني - الجولة 21

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
أتلتيكو مدريد - ريال مايوركا16:00 السعودية، 17:00 الإماراتbeIN SPORTS 6علي سعيد الكعبي
برشلونة - ريال أوفييدو18:15 السعودية، 19:15 الإماراتbeIN SPORTS 2عصام الشوالي
ريال سوسييداد - سيلتا فيجو20:30 السعودية، 21:30 الإماراتbeIN SPORTS 6محمد السعدي
ألافيس - ريال بيتيس23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN SPORTS 3محمد المبروكي

الدوري الإيطالي - الجولة 22

stc tv Serie A GOALGetty/Goal

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
ساسوولو - كريمونيسي14:30 السعودية، 15:30 الإماراتstc tv-
أتالانتا - بارما17:00 السعودية، 18:00 الإماراتstc tv-
جنوى - بولونيا17:00 السعودية، 18:00 الإماراتstc tv-
يوفنتوس - نابولي20:00 السعودية، 21:00 الإماراتstc tvعامر عبدالله
روما - ميلان22:45 السعودية، 23:45 الإماراتstc tvفارس عوض

دوري روشن السعودي - الجولة 18

المباراةالموعدالقنوات الناقلة المعلق
النجمة - القادسية18:20 السعودية، 19:20 الإماراتثمانيةخالد المديفر
الرياض - الهلال20:30 السعودية، 21:30 الإماراتثمانيةفهد العتيبي
الفيحاء - الفتح20:30 السعودية، 21:30 الإماراتثمانيةمحمد حسين

الدوري الألماني - الجولة 19

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
مونشنجلادباخ - شتوتجارت17:30 السعودية، 18:30 الإماراتشاهد 
فرايبورج - كولن19:30 السعودية، 20:30 الإماراتشاهد

الدوري الفرنسي - الجولة 19

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
نانت - نيس17:00 السعودية، 18:00 الإماراتbeIN SPORTS 4سمير اليعقوبي
ميتز - ليون19:15 السعودية، 20:15 الإماراتbeIN SPORTS 3عامر الخوذيري
بريست - تولوز19:15 السعودية، 20:15 الإماراتbeIN SPORTS 4محمد نضال
نادي باريس - أنجيه19:15 السعودية، 20:15 الإماراتbeIN SPORTS 5مصطفى ناظم
ليل - ستراسبوج22:45 السعودية، 23:45 الإماراتbeIN SPORTS 4أحمد البلوشي

دوري أبطال إفريقيا - الجولة 3

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
سانت إلوي لوبوبو - مولودية الجزائر14:00 الجزائر، 15:00 مصرbeIN SPORTS 8محمد المبروكي
الملعب المالي - بيترو أتلتيكو19:00 السعودية، 18:00 مصرbeIN SPORTS 8محمد بركات

كأس الكونفدرالية الإفريقية - الجولة 3

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
زيسكو - كايزر تشيفز15:00 مصر، 14:00 المغربbeIN SPORTS 7نوفل باشي
سان بيدرو - أولمبيك آسفي18:00 مصر، 17:00 المغربbeIN SPORTS 9أحمد عبده
الزمالك - المصري21:00 مصر، 20:00 المغربbeIN SPORTS 2علي محمد علي
الوداد الرياضي - مانيما21:00 مصر، 20:00 المغربbeIN SPORTS 5جواد بدة
شباب بلوزداد - ستيلينبوش21:00 مصر، 20:00 المغربbeIN SPORTS 8نوفل باشي

