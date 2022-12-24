جدول مباريات اليوم الأحد 25 ديسمبر 2022 في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

أحمد جمال
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تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 25 ديسمبر 2022 في البطولات العالمية والمباريات الودية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

نستعرض معكم اليوم مباريات اليوم الأحد 25 ديسمبر 2022 والذي سنتابع فيها مباريات الجولة العاشرة من الدوري السعودي (دوري روشن)، والتي يلتقي فيها ضمك ضد الوحدة، العدالة ضد أبها و الاتفاق ضد الخليج.

كما سنكون على موعد مع الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز، حيث يحل المصري على الإسماعيلي، كما يستضيف الأهلي سموحة بينما يواجه الزمالك المقاولون.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 25 ديسمبر 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأحد 25 ديسمبر 2022 "25-12-2022"

الدوري السعودي (دوري روشن) - الجولة العاشرة

المباراةالموعدالقناة الناقلة
ضمك - الوحدة14:30 مصر، 15:30 السعوديةشاهد VIP
العدالة - أبها17:00 مصر، 18:00 السعوديةشاهد VIP
الاتفاق - الخليج19:30 مصر، 20:30 السعوديةشاهد VIP

الدوري المصري - الجولة التاسعة

اختيارات المحررين

المباراةالموعدالقناة الناقلة
الإسماعيلي - المصري14:45 مصر، 15:45 السعوديةOnTime Sport 1
المقاولون العرب - الزمالك17:00 مصر، 18:00 السعوديةOnTime Sport 2
الأهلي - سموحة19:00 مصر، 20:00 السعوديةOnTime Sport 1
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