تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 25 أغسطس 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات المهمة والحماسية التي ينتظرها الكثير من المتابعين.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأحد 25 أغسطس 2024 حيث نتابع تتمة لقاءات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي، والتي أهمها مباراة ليفربول وبرينتفورد وتشيلسي ضد وولفرهامبتون.

كما نتابع مواجهة ريال مدريد وبلد الوليد، ولقاء أتلتيكو مدريد أمام جيرونا في الأسبوع الثاني من الدوري الإسباني، بالاضافة إلى مباريات الدوريات الفرنسي، الإيطالي، الألماني ودوري يلو السعودي.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 25 أغسطس 2024 والقنوات الناقلة.

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جدول مباريات اليوم الأحد 25 أغسطس 2024 "25-08-2024"

الدوري الإنجليزي - الجولة الثانية

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق بورنموث - نيوكاسل يونايتد 16:00 مصر والسعودية beIN Sports 2 عامر الخوذيري وولفرهامبتون - تشيلسي 16:00 مصر والسعودية beIN Sports 1 خليل البلوشي ليفربول - برينتفورد 18:30 مصر والسعودية beIN Sports 1 عصام الشوالي

الدوري الإسباني - الجولة الثانية

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق ريال مدريد - بلد الوليد 18:00 مصر والسعودية beIN Sports 3 حفيظ دراجي ليجانيس - لاس بالماس 20:00 مصر والسعودية beIN Sports 2 منتصر الأزهري ألافيس - ريال بيتيس 20:15 مصر والسعودية beIN Sports 6 عبد الله المعمري أتلتيكو مدريد - جيرونا 22:30 مصر والسعودية beIN Sports 3 علي محمد علي

الدوري الفرنسي - الجولة الثانية

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق لانس - بريست 16:00 مصر والسعودية beIN Sports 4 أحمد البلوشي نانت - أوكسير 18:00 مصر والسعودية beIN Sports 6 أحمد عبده نيس - تولوز 18:00 مصر والسعودية beIN Sports 9 مضر اليوسف مارسيليا - رايمس 21:45 مصر والسعودية beIN Sports 4 محمد بركات

الدوري الإيطالي - الجولة الثانية

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق نابولي - بولونيا 21:45 مصر والسعودية AD Sports Premium 2 فارس عوض روما - إمبولي 21:45 مصر والسعودية AD Sports Premium 1 عامر عبد الله

الدوري الألماني - الجولة الأولى

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق فولفسبورج - بايرن ميونخ 16:30 مصر والسعودية beIN Sports 5 حسن العيدروس سانت باولي - هايندنهايم 18:30 مصر والسعودية beIN Sports Xtra 1 محمد المبروكي

دوري يلو السعودي - الجولة الثانية

المباراة الموعد القنوات الناقلة الصفا - العين 18:45 مصر والسعودية السعودية الرياضية الفيصلي - العدالة 19:00 مصر والسعودية السعودية الرياضية الطائي - جدة 20:50 مصر والسعودية السعودية الرياضية

الدوري الأمريكي - الجولة 26