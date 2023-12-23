جدول مباريات اليوم الأحد 24 ديسمبر 2023 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة وأبرز المعلقين

أحمد جمال
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تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 24 ديسمبر 2023 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة

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يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه القليل من المباريات ولكنها ستكون منفذا لعشاق كرة القدم للاستمتاع باليوم، خاصة في وجود الدوري السعودي.

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ونسرد لكم مباريات اليوم الأحد 24 ديسمبر 2023 حيث نتابع ختام الجولة الثامنة عشرة من دوري روشن السعودي 2023-2024، والتي يستضيف فيها الوحدة فريق الرياض في التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

بالإضافة إلى متابعتنا لمباراة وحيدة ضمن الجولة 18 من الدوري الإنجليزي، والتي يحل فيها تشيلسي ضيفاً ثقيلاً على وولفرهامبتون، في محاولة البلوز لتعديل ترتيبهم في الجدول.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 24 ديسمبر 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأحد 24 ديسمبر 2023 "24-12-2023"

دوري روشن - الجولة 18

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
الوحدة - الرياض21:00 السعودية، 20:00 مصرشاهدسعد يحيى

الدوري الإنجليزي - الجولة 18

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
وولفرهامبتون - تشيلسي15:00 مصر، 16:00 السعوديةbeIN Sports HD 1محمد بركات

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