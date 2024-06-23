تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 23 يونيو 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات الهامة في البطولات الكبرى العالمية والقارية.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأحد 23 يونيو 2024 حيث تستكمل مباريات بطولة يورو 2024 والتي سنكون فيها على موعد مع مباراة قوية بين سويسرا وألمانيا.

وكذلك تستمر منافسات بطولة كوبا أمريكا، بلقاء الاكوادور ضد فنزويلا، ومواجهة المكسيك وجامايكا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

هذا بجانب مباريات الدوري المصري والتي فيها سيلعب فيها بيراميدز أمام المقاولون العرب، وفيوتشر ضد الإسماعيلي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 23 يونيو 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأحد 23 يونيو 2024؟

إذا كانت المباراة تذاع على قنوات beIN Sports فيمكن مشاهدتها عبر تطبيق TOD TV أو موقع beIN Connect، وذلك على مستوى مباريات بطولة يورو 2024.

أما بالنسبة لمباريات الدوري المصري، فيمكن متابعتها عبر موقع كورة بلس.

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

جدول مباريات اليوم الأحد 23 يونيو 2024 "23-06-2024"

يورو 2024 - الجولة الثالثة

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق سويسرا - ألمانيا 22:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 1 Max خليل البلوشي سكوتلندا - المجر 22:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 2 Max جواد بدة

كوبا أمريكا 2024 - الجولة الأولى

المباراة الموعد القنوات الناقلة الاكوادور - فنزويلا 01:00 مصر والسعودية غير منقولة عربيًا المكسيك - جامايكا 04:00 مصر والسعودية غير منقولة عربيًا

الدوري المصري - الجولة 27