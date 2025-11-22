جدول مباريات اليوم الأحد 23 نوفمبر 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأحد 23 نوفمبر 2025، حيث نتابع مواجهات ضمن الدوري الإنجليزي، الإسباني، الألماني، الفرنسي والإيطالي، وتستمر مباريات الجولة التاسعة في دوري روشن، والتي أهمها ستكون مباراة النصر والخليج.

في الدوري الإنجليزي سنكون على موعد مع مباراة تُعد هي قمة الجولة، والتي تجمع بين آرسنال وتوتنهام، بينما نُشاهد ريال مدريد في مواجهة إلتشي ضمن الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإسباني، بالإضافة إلى مواجهة من العيار الثقيل في الدوري الإيطالي، حيث نتابع ديربي ميلان في الجولة 12 من السيري آ.

وفي كأس الكونفدرالية نتابع لقاء الزمالك وزيسكو ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات، بالاضافة إلى لقاءات دوري يلو السعودي والدوري المصري.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 23 نوفمبر 2025 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأحد 23 نوفمبر 2025؟

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الإسباني والإنجليزي والفرنسي ودوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية عبر تطبيق "TOD".

ويمكن مشاهدة الدوري الألماني عبر تطبيق شاهد.

ويمكن مشاهدة الدوري الإيطالي عبر منصة "شاشا".

كما أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباريات دوري روشن السعودي ودوري يلو عبر الإنترنت.

لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا

لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون ..من هنا

جدول مباريات اليوم الأحد 23 نوفمبر 2025 "23-11-2025"

دوري روشن السعودي - الجولة التاسعة

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق الأخدود - الشباب 18:05 السعودية، 19:05 الإمارات ثمانية 3 سليمان الشريف النصر - الخليج 20:30 السعودية، 21:30 الإمارات ثمانية 1 عبد الله الحربي التعاون - نيوم 20:30 السعودية، 21:30 الإمارات ثمانية 2 جعفر الصليح

الدوري الإنجليزي - الجولة 12

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق ليدز يونايتد - أستون فيلا 17:00 السعودية، 18:00 الإمارات beIN SPORTS 1 HD حسن العيدروس آرسنال - توتنهام 19:30 السعودية، 20:30 الإمارات beIN SPORTS 1 HD عامر الخوذيري

الدوري الإسباني - الجولة 13

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق ريال أوفييدو - رايو فاييكانو 16:00 السعودية، 17:00 الإمارات beIN SPORTS 3 HD باسم الزير ريال بيتيس - جيرونا 18:15 السعودية، 19:15 الإمارات beIN SPORTS 2 HD جواد بدة خيتافي - أتلتيكو مدريد 20:30 السعودية، 21:30 الإمارات beIN SPORTS 2 HD عبد الله الغامدي إلتشي - ريال مدريد 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN SPORTS 1 HD عصام الشوالي

الدوري الإيطالي - الجولة 12

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق هيلاس فيرونا - بارما 14:30 السعودية، 15:30 الإمارات STARZPLAY غازي العمري STC كريمونيسي - روما 17:00 السعودية، 18:00 الإمارات STARZPLAY محمد الشامسي STC شاشا علي دراج لاتسيو - ليتشي 20:00 السعودية، 21:00 الإمارات STARZPLAY عيسى الحربين STC الإنتر - ميلان 22:45 السعودية، 23:45 الإمارات STARZPLAY فارس عوض STC شاشا فهد العتيبي

الدوري الألماني - الجولة 11

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق لايبزيج - فيردر بريمن 17:30 السعودية، 18:30 الإمارات شاهد VIP أحمد النفيسة MBC Action سانت باولي - يونيون برلين 19:30 السعودية، 20:30 الإمارات شاهد VIP عيسى الزدجالي

الدوري الفرنسي - الجولة 13

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق أوكسير - ليون 17:00 السعودية، 18:00 الإمارات beIN SPORTS 4 HD مصطفى ناظم بريست - ميتز 19:15 السعودية، 20:15 الإمارات beIN SPORTS 3 HD باسم الزير نانت - لوريان 19:15 السعودية، 20:15 الإمارات beIN SPORTS 5 HD محمد نضال تولوز - أنجيه 19:15 السعودية، 20:15 الإمارات beIN SPORTS 4 HD محمد بركات ليل - نادي باريس 22:45 السعودية، 23:45 الإمارات beIN SPORTS 2 HD أحمد عبده

دوري أبطال إفريقيا - الجولة الأولى

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق سيمبا - بيترو أتلتيكو 15:00 مصر، 14:00 المغرب beIN SPORTS 8 HD محمد بركات

كأس الكونفدرالية الإفريقية - الجولة الأولى

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق مانيما - عزام يونايتد 15:00 مصر، 14:00 المغرب beIN SPORTS 6 HD أحمد سوكو المصري - كايزر تشيفز 18:00 مصر، 17:00 المغرب beIN SPORTS 6 HD أحمد عبده Time Sport (بث أرضي) هيثم هيبة دجوليبا - أولمبيك آسفي 18:00 مصر، 17:00 المغرب beIN SPORTS 8 HD نوفل باشي الزمالك - زيسكو 21:00 مصر، 20:00 المغرب beIN SPORTS 6 HD علي محمد علي Time Sport (بث أرضي) زياد الدكروري الوداد الرياضي - نيروبي 21:00 مصر، 20:00 المغرب beIN SPORTS 3 HD جواد بدة اتحاد العاصمة - سان بيدرو 21:00 مصر، 20:00 المغرب beIN SPORTS 4 HD محمد المبروكي

دوري يلو السعودي الدرجة الأولى - الجولة الثامنة

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق الجبلين - الرائد 15:20 السعودية، 16:20 الإمارات تطبيق ثمانية مشعل الشمري الدرعية - الفيصلي 17:45 السعودية، 18:45 الإمارات تطبيق ثمانية أفهد العنزي الوحدة - الزلفي 18:15 السعودية، 19:15 الإمارات تطبيق ثمانية هاني الشهري

الدوري المصري - الجولة 14