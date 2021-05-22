جدول مباريات اليوم الأحد 23 مايو 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباريات اليوم الأحد 23 مايو 2021 في الدوري الإنجليزي الممتاز والدوري السعودي وأهم البطولات في العالم، وما هي القنوات الناقلة؟

ينتظر عشاق كرة القدم مبارياتٍ مثيرة اليوم الأحد 23 مايو 2021، وذلك في البطولات العربية والأوروبية التي اقتربت من نهايتها.

يلتقي نادي بيراميدز مع نادي إنييمبا النيجيري في ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، كما يواجه نادي جاراف نادي القطن الكاميروني والرجاء المغربي أورلاندو الجنوب إفريقي وشبيبة القبائل الجزائري الصفاقسي التونسي.

تقام اليوم مباريات الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، وأبرز المباريات ستجمع بين ليفربول الذي ينافس على المركز الرابع ونادي كريستال بالاس، كما يستضيف آرسنال برايتون وأستون فيلا تشيلسي وليستر سيتي توتنهام، كما يلتقي مانشستر سيتي إيفرتون ومانشستر يونايتد وولفرهامتون.

وفي الجولة الأخيرة من الدوري الإسباني، يواجه نادي غرناطة خيتافي وإشبيلية ألافيس، وفي الأسبوع الأخير من الدوري الإيطالي يواجه يوفنتوس بولونيا ونابولي هيلاس فيرونا وأتالانتا ميلان، كما يلتقي إنتر مع أودينيزي.

تختتم اليوم أيضًا فعاليات الموسم في الدوري الفرنسي، وستقام جميع مباريات الجولة في نفس التوقيت، وسيواجه نادي باريس سان جيرمان ستاد بريست، ويواجه ليل نادي أنجيه.

تنطلق اليوم مباريات الأسبوع 29 من دوري المحترفين السعودي، وسيلاقي نادي الشباب الوصيف نادي الفيصلي، وسيحل نادي الهلال المتصدر نادي التعاون.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات يوم الأحد 23 مايو 2021 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم الأحد 23 مايو"23-5-2021":

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 38 المباراة الموعد القناة الناقلة آرسنال - برايتون 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports HD 3 English أستون فيلا - تشيلسي 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports HD Xtra 1 ليدز يونايتد - وست بروميتش 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports HD 2 ليستر سيتي - توتنهام 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports 2 HD Premium ليفربول - كريستال بالاس 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium مانشستر سيتي - إيفرتون 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports 3 HD Premium وست هام - ساوثامبتون 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports HD Xtra 2 شيفيلد يونايتد - بيرنلي 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports HD 5 فولهام - نيوكاسل 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports HD 7 وولفرهامبتون - مانشستر يونايتد 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports HD 2 English

الدوري الإيطالي - الجولة 38 المباراة الموعد القناة الناقلة إنتر - أودينيزي 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports HD 3 بولونيا - يوفنتوس 20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports HD 6 أتالانتا - ميلان 20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports HD 3 نابولي - هيلاس فيرونا 20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports HD 7 تورينو - بينيفينتو 20:45 مصر، 21:45 السعودية - ساسوولو - لاتسيو 20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports Fr 7 HD max سبيزيا - روما 20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports HD 2 English

الدوري الفرنسي - الجولة 38 المباراة الموعد القناة الناقلة أنجيه - ليل 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 2 ستاد بريست - باريس سان جيرمان 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 5 لانس - موناكو 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 4 ليون - نيس 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports 3 HD Premium ميتز - مارسيليا 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports 2 HD Premium نانت - مونبلييه 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD Xtra 1 ستاد ريمس - بوردو 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD Xtra 2 رين - نيم 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD سانت إتيان - ديجون 21:00 مصر، 22:00 السعودية Foot+ HD ستراسبورج - لوريان 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 3 English

الدوري الإسباني - الجولة 38 المباراة الموعد القناة الناقلة غرناطة - خيتافي 18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN Sports HD 1 إشبيلية - ديبورتيفو ألافيس 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 1

الدوري السعودي - الجولة 29 المباراة الموعد القناة الناقلة الفيصلي - الشباب 21:00 السعودية، 20:00 مصر KSA Sports 2 HD التعاون - الهلال 21:00 السعودية، 20:00 مصر KSA Sports 1 HD

الدوري المغربي - الجولة 19 المباراة الموعد القناة الناقلة الفتح الرباطي - الجيش الملكي 17:00 المغرب، 18:00 مصر Arryadia SD/HD نهضة الزمامرة - مولودية وجدة 19:15 المغرب، 20:15 مصر Arryadia SD/HD المغرب التطواني - اتحاد طنجة 21:30 المغرب، 22:30 مصر Arryadia SD/HD

كأس الكونفدرالية الإفريقية - إياب ربع النهائي المباراة الموعد القناة الناقلة إنييمبا - بيراميدز 15:00 مصر، 14:00 المغرب beIN Sports HD 4 جاراف - القطن الكاميروني 15:00 مصر، 14:00 المغرب beIN Sports HD الرجاء - أورلاندو بيراتس 18:00 مصر، 17:00 المغرب beIN Sports HD 6 شبيبة القبائل - الصفاقسي 18:00 مصر، 17:00 تونس والجزائر beIN Sports HD 4

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